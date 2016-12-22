Роструд составил списки компаний с сотрудниками предпенсионного возраста

Роструд передал службам занятости данные о сотрудниках более 340 тыс. компаний, которые в 2019 году войдут в предпенсионный возраст, заявил глава агентства Всеволод Вуколов в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом сообщает корреспондент РБК.

Он подчеркнул, что службы занятости должны уже сегодня начать адресную работу с сотрудниками старших возрастов, чтобы защитить их интересы на рынке труда. «Мы сейчас передали списки порядка 343 тыс. предприятий в службы занятости и разбили на каждый регион, чтобы уже сейчас работать с предпенсионерами адресно, чтобы сегодня понять, чему их переучивать, что им предложить», — сообщил Вуколов на сессии «Будущее рынка труда Дальнего Востока».

«Это предприятия, на которых в следующем году будут работать лица, которые войдут в предпенсионный возраст. Именно на следующий год», — уточнил глава Роструда.

Вуколов отметил, что Роструд в настоящее время проводит проверки на более чем 400 предприятиях, которые заявили в службы занятости о готовящихся сокращениях сотрудников. «По законодательству предприятия, которые собираются проводить сокращения, ликвидацию, заявляются в службу занятости. На таких предприятиях мы начали проверки. Мы выявляем состав сотрудников, которых собираются сократить, и соответственно проверяем на предмет соблюдения и защиты прав лиц предпенсионного возраста», — добавил глава агентства.

Предпенсионерами в рамках переходного периода реформы (до 2028 года) считаются граждане, которым до пенсии осталось пять лет. Президент России Владимир Путин предложил штрафовать предприятия, которые отказываются нанимать людей предпенсионного возраста, а также ввести ответственность для компаний за увольнение сотрудников старшего возраста. Для тех предпенсионеров, которые решили уйти с работы сами, планируется повысить пособие по безработице. Также для предпенсионеров планируется утвердить программу по повышению квалификации.