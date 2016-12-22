Бизнес предложил Кремлю меры по удержанию предпенсионеров на работе

«Деловая Россия» представила свои предложения по стимулированию бизнеса сохранять на работе сотрудников предпенсионного возраста. О своих инициативах рассказали и другие крупнейшие бизнес-объединения — РСПП и «Опора России»

Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

«Деловая Россия» предложила Кремлю свой вариант стимулирования компаний, чтобы они могли сохранять на своих должностях сотрудников предпенсионного возраста. Для этого нужно освобождать работодателей от страховых взносов за пенсионеров, стимулировать их проводить программы переобучения работников старшего возраста и засчитывать часть затрат на ДМС в обязательства по взносам в ФОМС, пишет глава бизнес-объединения Алексей Репик в письме первому замглавы администрации президента Сергею Кириенко (РБК ознакомился с письмом).

Подготовить «реальные стимулы для бизнеса, чтобы работодатели были заинтересованы принимать и сохранять на работе граждан предпенсионного возраста», поручил правительству президент Владимир Путин.

Репик разбил предложения «Деловой России» на несколько блоков. Первый из них касается льгот по страховым взносам. Так, «Деловая Россия» предлагает с 2024 года освободить компании от выплат взносов за сотрудников нового пенсионного возраста. Такая льгота должна действовать в случае, если сотрудник проработал весь пятилетний предпенсионный период в одной компании и после наступления пенсионного возраста продолжил в ней работать.

В свою очередь, «Опора России» предлагает снизить пенсионные взносы и для сотрудников предпенсионного возраста — с 22 до 10%. «Снижение отчислений в Пенсионный фонд для тех, кому осталось пять лет до пенсии, до 10%, то есть практически в два раза, — это основной механизм [стимулирования бизнеса]», — сообщил РБК президент «Опоры России» Александр Калинин.

Льготы по взносам — консенсус для бизнеса в вопросах сохранения рабочих мест предпенсионеров. С такой же инициативой выступает Российский союз промышленников и предпринимателей. Его глава Александр Шохин говорил, что взносы на пенсии можно было бы снизить примерно в полтора-два раза для сотрудников старших возрастов.

Другие меры

Репик также предлагает включать лиц предпенсионного возраста в программы ДМС и засчитывать часть расходов бизнеса на ДМС в обязательства перед фондом ОМС по сотрудникам старшего возраста. Кроме того, по мнению «Деловой России», бизнесу стоит компенсировать расходы на создание новых рабочих мест, переподготовку и обучение сотрудников старшего возраста, при этом компании должны стать основными заказчиками программ переподготовки.

«Деловая Россия» предлагает ввести изменения и в саму пенсионную систему, внедрив персонифицированный учет по солидарной части пенсии, — таким образом, при ее формировании будет учтен личный вклад каждого работника. Это придаст будущим пенсионерам дополнительные стимулы для накопления, считают в «Деловой России». При этом, как считают в бизнес-объединении, учет может идти и с понижающим коэффициентом.

Пенсионеры, как говорится в письме к Кириенко, должны войти в число «пилотных» категорий граждан, которым будут возмещаться расходы на лекарственное обеспечение (над таким проектом работает президиум Госсовета). Кроме того, Репик предлагает провести анализ законодательства на предмет вероятности ухудшения условий труда сотрудников старших возрастов, а также освободить бизнес от налогов на пожертвования (сейчас они мешают благотворительности).

Алексей Репик (Фото: Олег Яковлев / РБК)

В предложениях «Деловой России» есть и меры по сохранению льгот для лиц предпенсионного возраста, при этом их в своих поправках уже предложил президент Владимир Путин. Он, в частности, предлагает обязать работодателей предоставлять предпенсионным сотрудникам два дня отпуска для диспансеризации. Репик же просит Кириенко не возлагать расходы на диспансеризацию в полном объеме на бизнес — предлагается осуществить «хотя бы частичную» оплату за счет средств ФСС.

Дополнительные затраты бизнеса на ежегодную диспансеризацию составят порядка 30 млрд руб., оценивал Шохин. В связи с этим он предлагает снизить тариф страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и материнства с 2,9 до 2,5% для сотрудников предпенсионного возраста.

По мнению Калинина, компаниям, в штате которых около 30% сотрудников — предпенсионеры, также следует давать преимущества. Например, дополнительные баллы при участии в торгах на госзакупки.

Какая нужна ответственность

Путин в видеообращении о пенсионной реформе заявил, что за увольнение сотрудников предпенсионного возраста стоит предусмотреть административную и даже уголовную ответственность. В поправках, которые он внес в Госдуму в четверг, за отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лиц предпенсионного возраста предлагается ввести штрафы до 200 тыс. руб. (или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев) или обязательные работы до 360 часов. Изменения должны быть внесены в Уголовный кодекс.

Репик в письме Кириенко указывает, что уголовная ответственность должна применяться только в крайних случаях, а в большинстве спорных ситуаций достаточно и административной ответственности.

«Введение уголовной ответственности за увольнение сотрудников предпенсионного возраста возможно только в случае детальной проработки дефиниций, четких критериев и признаков преступлений с целью исключения возможности использования данной меры в качестве способа дополнительного, внеправового давления на добросовестный бизнес, во внутрикорпоративных конфликтах, нечестной конкурентной борьбе, а также в отношении компаний, где сокращение штата не дискриминирует определенные категории граждан, а вызвано объективной общеэкономической ситуацией (падением спроса, сезонным характером выполняемых работ и др.)», — пишет Репик.

Такой подход снизит риски отношений работодателей с сотрудниками старшего возраста, считают в «Деловой России», и компаниям не придется идти на такие меры, как заключение только срочных контрактов, отказ от приема на работу или увольнение перед достижением предпенсионного возраста.

Шохин, в свою очередь, также предлагал «ввести принцип административной преюдиции для привлечения к уголовной ответственности за необоснованный отказ в приеме на работу или увольнение граждан предпенсионного возраста». «Привлечение к уголовной ответственности должно осуществляться в том случае, если лицо совершило такое деяние, имея административное наказание за аналогичное правонарушение», — объяснял глава РСПП.