Акции UC Rusal упали на 6% на фоне ожидания сокращения производства

Акции компании UC Rusal бизнесмена Олега Дерипаски упали на 6% по сравнению с предыдущей сессией, следует из данных Гонконгской биржи.

​Вскоре после открытия торгов акции компании подешевели до 1,64 гонконгского доллара за штуку, что является для сегодняшнего самой низкой ценой и ниже отметки вчерашних торгов более чем на 6%. К 7:58 мск бумаги UC Rusal частично отыграли падение и торгуются на отметке 1,69 гонконгского доллара за акцию (дешевле вчерашней отметки почти на 5%).

Днем ранее Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники сообщил о рисках дальнейшего сокращения производства алюминия заводами UC Rusal на фоне ожидания нового пакета санкций США и невозможности заключать годичные контракты из-за уже введенных ограничений. Уменьшение производства может коснуться заводов в Сибири, однако окончательное решение пока не принято. О затруднениях с заключением контрактов на 2019 год стало известно в начале августа.

UC Rusal вместе с другими активами предпринимателя Олега Дерипаски попала под санкции Минфина США в апреле. Основанием для ограничений послужило то, что бизнесмен, как и другие указанные в «кремлевском списке» лица и предприятия, получает выгоду от нынешней внешней политики России.