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Bloomberg рассказал о рисках для сибирских заводов UC Rusal
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Bloomberg рассказал о рисках для сибирских заводов UC Rusal
Бизнес, 17:28
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Bloomberg рассказал о рисках для сибирских заводов UC Rusal
UC Rusal может начать сокращение производства алюминия уже в сентябре, что повлияет на работу сибирских заводов, пишет Bloomberg. Ранее был законсервирован завод компании в Карелии
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Алюминиевая компания UC Rusal миллиардера Олега Дерипаски готовится к сокращению производства. Американские санкции не позволяют UC Rusal участвовать в ежегодных переговорах по контрактам. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на три источника, знакомые с ситуацией.

UC Rusal может начать сокращение производства в том числе и на сибирских предприятиях уже в этом месяце, приводит агентство слова источников. Окончательное решение еще не принято, отмечает Bloomberg.

Источник, близкий к UC Rusal, подтвердил РБК, что компания может начать сокращение производства в сентябре. Представитель компании от комментариев отказался.

UC Rusal — крупнейший поставщик алюминия за пределами Китая. «Сокращение поставок металла может привести к еще одному кризису в отрасли, так как торговые операции UC Rusal имеют ключевое значение для мировой цепи поставок», — пишет Bloomberg.

В компании надеялись на то, что санкции, введенные в апреле, будут сняты к осени, после того как акционер компании холдинг En+ предложил сократить влияние Дерипаски на UC Rusal. По информации Financial Times, En+ направила в Минфин США план, в котором говорится, что Дерипаска согласился сократить свой пакет в En+ до 45% с нынешних 66%. Через пакет в En+ Дерипаска контролирует 48,13% UC Rusal.

Как ранее писал РБК, срок контрактов UC Rusal на поставку алюминия зарубежным потребителям завершается 1 октября. Если санкции не будут сняты, вся продукция, предназначенная для зарубежных потребителей, пойдет на склад, говорил источник РБК, знакомый с условиями контрактов.

Контрактация у UC Rusal обычно проходит в сентябре—ноябре, сообщали ранее аналитики Fitch. Новые контракты в отрасли традиционно обсуждаются на полях конференции издания Metal Bulletin, которая проходит в Берлине на этой неделе, пишет Bloomberg.

Ослабление санкций со стороны США, даже сделанное в последний момент, все равно позволит UC Rusal избежать сокращения производства. Глава Минфина США Стивен Мнучин ранее говорил, что вытеснение с рынка не является целью санкций против российской компании.

В августе одно из предприятий UC Rusal, которое специализировалось на поставках алюминия в США, — Надвоицкий алюминиевый завод — остановило работу из-за потери клиентов. Как писал «Коммерсантъ», в самой UC Rusal оценивали, что из-за санкций выпуск алюминия может сократиться на 30% от бизнес-плана в 2018 году и на 50–70% при самом негативном сценарии.

Авторы: Павел Казарновский, Светлана Бурмистрова.
Теги: UC Rusal
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