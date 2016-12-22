CNN узнал об ограничении использования мобильных телефонов в Белом доме

На фоне утечек конфиденциальной информации в Белом доме ужесточились правила пользования мобильными телефонами. Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников.

По их словам, по поручению главы администрации президента Джона Келли, еще с января сотрудникам, работающим в Западном крыле Белого дома, запретили проносить туда личные мобильные телефоны. Работники все это время могли пользоваться внутри здания специальными служебными телефонами, однако теперь им придется оставлять их на рабочем месте, если их позовут на брифинг или совещание. Раньше сотрудникам также разрешалось оставлять служебные мобильники в специальных шкафчиках, однако теперь им запретили это делать.

В США 11 сентября состоится премьера книги журналиста газеты The Washington Post (WP) «Страх: Трамп в Белом доме», в анонсе которой указывалось, что она раскрывает «беспрецедентные детали мучительной жизни в Белом доме при президенте Дональде Трампе». Американский лидер назвал «подделкой» цитаты, приведенные в отрывке из книги, опубликованной WP 4 сентября. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс отметила, что в книге собраны «сфабрикованные истории от недовольных экс-сотрудников, которые пытались выставить президента в плохом свете».