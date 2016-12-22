Порошенко предложил Раде поменять воинское приветствие на «Слава Украине»

Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную раду законопроект, который предлагает сделать слова «Слава Украине!» новым приветствие в вооруженных силах. Соответствующая информация опубликована на сайте украинского парламента.



Законодательная инициатива вносит изменения в устав украинских Вооруженный сил. Фразу «Слава Украине!» законопроект предлагает также сделать приветствием во время церемонии поднятия флага.

В ходе встречи в понедельника, 3 сентября, с руководителями парламентских фракций и групп Порошенко призвал принять его закон, который предлагает сделать военным приветствием «Слава Украине». «Мне поведение наших воинов на Параде — тот энтузиазм, когда они начали произносить «Слава Украине» — только добавили уверенности в том, что это надо делать сейчас уже и немедленно», — сказал украинский лидер. Также он отметил, что предлагается изменить «ультимативную позицию» по обращению «товарищ» и на «пан».

В начале августа Порошенко поручил внести изменения в военный устав и заменить приветствие советского образа «Здравствуйте, товарищи!» на фразу «Слава Украине!». Кроме того, изменяется ответ на приветствие, а именно с «Здравия желаем (желаю)!» на «Героям слава!».

Фраза «Слава Украине — героям слава!» является националистическим приветствием. Его использовали в запрещенной в России Организации украинских националистов и в Украинской повстанческой армии (УПА — запрещена в России) во время Второй мировой войны и после ее окончания. Лозунг также был популярен на Украине в конце 2013 года и во время событий на Майдане. На данный момент его используют некоторые политики и политические партии.