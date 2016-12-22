Киев нашел выгоду от прекращения железнодорожного сообщения с Россией

Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что прекращение железнодорожного сообщения с Россией будет «прибыльно» для Украины. Об этом сообщает «Укринформ».

«Эти восемь поездов, которые курсируют в российском направлении, могли бы стать существенным облегчением для украинских граждан, которые хотят путешествовать внутри страны», — сказал он.

Министр подчеркнул, что поезда приносили бы не меньшую прибыль, а может, и большую, чем на восточном направлении. Он отметил, что внутри Украины существует спрос на перевозки внутри страны, особенно в западном направлении. Однако этот спрос не удовлетворен. При этом сроки прекращения железнодорожного сообщения пока не определены.

В середине августа Омелян также заявлял, что прекращение автобусного и железнодорожного сообщения с Россией пойдет Украине на «пользу». По его мнению, это послужит толчком для развития транспортной системы внутри страны. Однако он рассказал, что Киев не собирается блокировать транзит российских грузов через территорию Украины.

В свою очередь, депутат Верховной рады Вадим Рабинович раскритиковал инициативу прекратить железнодорожное сообщение. По его словам, в Россию на поездах отправляются 280 тыс. украинцев каждый месяц.