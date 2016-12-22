ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 71,62 69,68 EUR Нал. 82,81 80,82 USD Бирж. 70,57 +0,65 EUR Бирж. 81,83 +1,03 USD ЦБ. 69,87 +0,84 EUR ЦБ. 80,67 +0,31 EUR/USD 1,16 +0,00 BTC/USD Бирж. 6313,30 -74,80 IMOEX 2335,85 +0,60% RTSI 1043,46 -0,67% Brent 77,49 +1,35% DJIA 25859,72 -0,22% Nasdaq 7926,77 +0,31%
Киев нашел выгоду от прекращения железнодорожного сообщения с Россией
Лента новостей
Эксперты назвали проигравших от майских указов бюджетников 00:00, Экономика Путин наградил орденом Мужества руководителя расследования «дела Немцова» 10 сен, 23:57, Политика Суд аннулировал сделки между O1 Group и «ФК Открытие» 10 сен, 23:57, Бизнес Порошенко увеличил срок осеннего призыва в армию до декабря 10 сен, 23:24, Политика Турция перебросила танки и артиллерию на границу с Сирией 10 сен, 23:18, Политика В Белом доме сообщили о письме Ким Чен Ына к Трампу с просьбой о встрече 10 сен, 23:12, Политика Киев нашел выгоду от прекращения железнодорожного сообщения с Россией 10 сен, 22:56, Политика Монсон рассказал о планах после избрания депутатом в Красногорске 10 сен, 22:54, Политика ЕС осудил российские власти за разгон протестных акций 9 сентября 10 сен, 22:51, Политика Как производят мраморную говядину в России 10 сен, 22:30, РБК и Мираторг Зюганов предложил «немедленно» принять ДНР и ЛНР в состав России 10 сен, 22:24, Политика ABC узнал о работе Бутиной над встречей для Лаврова и шоу про Путина 10 сен, 22:15, Политика Литовский акционер аэропорта Жуковский решил выйти из проекта 10 сен, 22:04, Бизнес Суд утвердил право России на водку Stolichnaya после 15 лет спора в суде 10 сен, 21:29, Бизнес Сборная России разгромила Чехию в товарищеском матче 10 сен, 21:18, Спорт Россия созвала Совбез ООН после встречи Путина, Эрдогана и Роухани 10 сен, 21:04, Политика Экс-помощник Сергея Приходько стал топ-менеджером НОВАТЭКа 10 сен, 20:55, Бизнес Болтон пообещал «более мощный» ответ на применение химоружия в Сирии 10 сен, 20:55, Политика Новые антирекорды: что заставляет рубль и российский госдолг дешеветь 10 сен, 20:42, Финансы ФСБ рассказала о задержании в Крыму двух украинских рыбаков 10 сен, 20:34, Общество На Украине заявили о попытке блокировать КПП на границе с Россией 10 сен, 20:15, Общество Фильм Хабенского «Собибор» выдвинули на премию «Оскар» от России 10 сен, 20:12, Общество Наехавшего на пешеходов в Москве водителя арестовали 10 сен, 19:44, Общество В Британии показали испытания прототипа летающего электротакси 10 сен, 19:43, Технологии и медиа «Аэрофлот» подписал соглашение на покупку ста самолетов Superjet 100 10 сен, 19:37, Технологии и медиа В парижском отеле Ritz ограбили принцессу из Саудовской Аравии 10 сен, 19:17, Общество Футбол. Товарищеский матч. Россия — Чехия. Онлайн 10 сен, 19:00, Спорт Как заработать на биткоине: цена криптовалюты поднялась до $6,3 тыс. 10 сен, 18:51, Крипто
Киев нашел выгоду от прекращения железнодорожного сообщения с Россией
Политика, 10 сен, 22:56
0
Киев нашел выгоду от прекращения железнодорожного сообщения с Россией

Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что прекращение железнодорожного сообщения с Россией будет «прибыльно» для Украины. Об этом сообщает «Укринформ».

«Эти восемь поездов, которые курсируют в российском направлении, могли бы стать существенным облегчением для украинских граждан, которые хотят путешествовать внутри страны», — сказал он.

Министр подчеркнул, что поезда приносили бы не меньшую прибыль, а может, и большую, чем на восточном направлении. Он отметил, что внутри Украины существует спрос на перевозки внутри страны, особенно в западном направлении. Однако этот спрос не удовлетворен. При этом сроки прекращения железнодорожного сообщения пока не определены.

В середине августа Омелян также заявлял, что прекращение автобусного и железнодорожного сообщения с Россией пойдет Украине на «пользу». По его мнению, это послужит толчком для развития транспортной системы внутри страны. Однако он рассказал, что Киев не собирается блокировать транзит российских грузов через территорию Украины.

В свою очередь, депутат Верховной рады Вадим Рабинович раскритиковал инициативу прекратить железнодорожное сообщение. По его словам, в Россию на поездах отправляются 280 тыс. украинцев каждый месяц.

Теги: Украина , железнодорожное сообщение
Главное
Эксперты назвали проигравших от майских указов бюджетников Экономика
Материалы по теме
Киев анонсировал движение в Москву «только медведей» Общество
Киев рассказал о плюсах прекращения железнодорожного сообщения с Россией Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter