Путин не запланировал посещений учений «Восток-2018» с другими лидерами

Присутствие иностранных лидеров на учениях «Восток-2018» вместе с президентом Владимиром Путиным не планируется. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Вместе с президентом Российской Федерации — нет», — сказал он.

Песков добавил, что ему также неизвестно, будут ли лидеры других стран присутствовать на учениях отдельно.

Учения «Восток-2018» пройдут в Сибири и на Дальнем Востоке с 11 по 15 сентября. По словам министра обороны России Сергея Шойгу, они станут самыми масштабными с 1981 года. В них примут участие около 300 тыс. военнослужащих, а также 36 тыс. танков, БТР и других машин и более 1 тыс. вертолетов, самолетов и беспилотников.

В НАТО назвали эти учения подготовкой России к «масштабным конфликтам», поэтому альянс будет тщательно за ними следить. Исполняющий обязанности представителя альянса Дилан Уайт также рассказал, что от России поступили приглашения военным атташе стран НАТО принять участие в качестве наблюдателей, которые альянс рассматривает. Впоследствии заместитель министра обороны генерал-полковник Александр Фомин заявил, что в учениях «Восток-2018» нет никакого «подтекста» и признаков «антинатовской направленности».