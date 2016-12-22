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В Генштабе заявили об отсутствии «подтекста» в маневрах «Восток-2018»
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В Генштабе заявили об отсутствии «подтекста» в маневрах «Восток-2018»
Политика, 15:12
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В Генштабе заявили об отсутствии «подтекста» в маневрах «Восток-2018»

Военные маневры «Восток-2018», которые пройдут в России в сентябре, не направлены против НАТО. Об этом заявил заместитель министра обороны генерал-полковник Александр Фомин, передает «РИА Новости».

На встрече с иностранными военными атташе он заверил, что в предыдущих и предстоящих маневрах Вооруженных сил России отсутствует «хотя бы минимальные признаки антинатовской направленности и агрессии».

В свою очередь начальник Генштаба Валерий Герасимов заявил, что в маневрах «Восток-2018» нет «сенсации и подтекста». «Ничего особенного нет, просто очередь их настала. Это годовой цикл подготовки Вооруженных сил РФ, и в этом году решили совместить два военных округа», — сказал он.

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Герасимов подчеркнул, что стратегические маневры проводятся впервые в истории России. По его словам, отличие маневров от учений заключается в масштабах. Во время учений выбирается один военный округ, а в маневрах задействуют несколько направлений.

В стратегических маневрах «Восток-2018» принимают участие Центральный и Восточный военные округа, Тихоокеанский и Северный флот, части центрального подчинения. Он добавил, что они проводятся под руководством министра обороны.

Учения пройдут с 11 по 15 сентября в два этапа в Сибири и на Дальнем Востоке. В конце августа министр обороны Сергей Шойгу заявил, что они станут крупнейшими с 1981 года.

Представитель НАТО Дилан Уайт посчитал учения «Восток-2018» подготовкой к «масштабным конфликтам». Он подчеркнул, что альянс планирует внимательно за ними следить.

Теги: военные учения , Минобороны
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