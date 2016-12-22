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В Кремле прокомментировали возможность появления спецсудов по соцсетям
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В Кремле прокомментировали возможность появления спецсудов по соцсетям
Политика, 15:13
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В Кремле прокомментировали возможность появления спецсудов по соцсетям

У Кремля отсутствует официальная позиция по вопросу создания спецсудов для рассмотрения дел в сфере социальных сетей и цифрового права. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Насколько я понимаю, наша судебная система не предусматривает такого органа. Наверное, это экспертная точка зрения. На повестку дня вносятся разные точки зрения, пока никакой позиции на этот счет нет», — отметил Песков.

Страницы «ВКонтакте» откроют лишь для друзей ради защиты от уголовных дел
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Ранее спецпредставитель российского президента по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков допустил появление в российской судебной системе новых инстанций, которые бы специализировались на уголовных делах, связанных с деятельностью в интернете, в частности в соцсетях.

По мнению спецпредставителя президента, для успешного функционирования новых судов специалистам необходимо проанализировать все материалы уголовных дел и определить, какие записи и мемы вели к негативным последствиям, а какие были созданы только ради лайков.

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В августе Mail.Ru Group, которая владеет социальными сетями «ВКонтакте» и «Одноклассники», обратилась в Верховный суд России и попросила дать юридическое определение таким понятиям, как пост, репост, лайк. Компания выступила за декриминализацию не имеющих общественно опасных последствий действий пользователей и амнистию ранее осужденных.

Несвободный интернет: кого судили за посты в социальных сетях Еще 5 фото
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Теги: Дмитрий Песков , комментарий , суды , социальные сети
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