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Минстрой назвал стоимость завершения проектов Urban Group
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Минстрой назвал стоимость завершения проектов Urban Group
Бизнес, 20:14
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Минстрой назвал стоимость завершения проектов Urban Group
На завершение строительства домов и инфраструктуры банкротящейся Urban Group потребуется около 59 млрд руб. Из федерального бюджета на эти цели выделят 14,6 млрд руб.
Строящийся жилой комплекс «Лайково», застройщиком которого является ​Urban Group (Фото: Сергей Петров / ТАСС)

Министерство строительства опубликовало на федеральном портале проектов нормативных правовых актов проект постановления правительства об утверждении правил предоставления из резервного фонда России субсидий Фонду защиты прав граждан — участников долевого строительства (Фонд защиты дольщиков) для достройки объектов компании Urban Group, которая сейчас проходит процедуру банкротства. В финансово-экономическом обосновании к документу впервые раскрыта официальная оценка того, сколько денег нужно на эти цели.

«Согласно отчету по проверке финансово-хозяйственной деятельности ГК «Урбан-Групп», требуемый объем финансирования за счет средств компенсационного фонда и бюджетов разных уровней для завершения строительства многоквартирных домов и объектов инфраструктуры составляет около 59 млрд руб.», — говорится в документе.

Ранее вице-премьер Виталий Мутко говорил, что дыра в капитале Urban Group составляет 58–60 млрд руб., а замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Никита Стасишин сообщал, что достройка объектов Urban Group потребует «порядка 50 млрд руб.».

Также в документе сообщается, что федеральный бюджет выделит на достройку 14,6 млрд руб., и это 50% от средств, которых не хватает на завершение строительства домов. Таким образом, всего на завершение домов нужно 29,2 млрд руб. Почти такую же сумму называл владелец Urban Group Александр Долгин в июне в интервью РБК. По его версии, на завершение уже начатых строек необходимо 29,8 млрд руб. (площадь квартир в этих домах — 790 тыс. кв. м). От продажи свободных от обязательств квартир в этих домах можно получить, по оценке Долгина, 13 млрд руб.

Правительство уже одобрило выделение 3 млрд руб. из резервного фонда (для регулирования этой субсидии и подготовлен опубликованный проект постановления правительства), когда будут выделены оставшиеся 11,6 млрд руб. не сообщается.

Проблемный урбанизм

Компания Urban Group, основанная Александром Долгиным, была одним из крупнейших заcтройщиков Подмосковья. По данным единой информационной системы жилищного строительства, у группы действуют разрешения на строительство 867,8 тыс. кв. м жилья в Московской области. По итогам 2017 года Urban Group завершила строительство 195 тыс. кв. м жилья. При этом в прошлом году группа впервые не сдала объекты в срок.

В апреле 2018-го Росреестр перестал регистрировать договоры долевого участия в домах застройщика. После этого Александр Долгин занял пост генерального директора группы, сменив Андрея Пучкова.

По словам Долгина, в ходе внутреннего аудита были выявлены грубые нарушения в работе предыдущего руководителя. В августе Савеловский суд Москвы арестовал Андрея Пучкова по обвинению в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. В июне Фонд защиты дольщиков подал заявления о банкротстве пяти компаний Urban Group. В середине июля эти заявления были удовлетворены, в компаниях было введено конкурсное производство.

Еще 3 млрд руб. также выделит правительство Московской области. Всего, согласно дорожной карте по достройке проектов Urban Group, Московская область обеспечит финансирование 50% дефицита средств на достройку домов и полностью оплатит строительство инфраструктуры.

Несмотря на указанные в опубликованном документе объемы финансирования, завершить независимую оценку рыночной стоимости незавершенных домов и разработать проектно-сметную документацию планируется, согласно дорожной карте, только в октябре этого года. В феврале 2019 года планируется начать продажу имущества и обязательств Urban Group новому застройщику, который достроит проекты компании. У Urban Group остался земельный банк, на котором можно построить около 1,4 млн кв. м, продажи квартир в этих проектах не были начаты.

Автор: Надежда Федорова.
Теги: обманутые дольщики , Urban Group
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