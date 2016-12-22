Стоимость завершения проектов Urban Group увеличилась до 67,6 млрд руб.

В Фонде защиты прав дольщиков рассказали, что стоимость завершения проектов находящейся в процессе банкротства группы компаний Urban Group составит 67,6 млрд руб., говорится в сообщении на сайте фонда.

К таким выводам в фонде пришли после 44-дневной проверки финансово-хозяйственной деятельности Urban Group с 2011 по 2017 год. «Общая оценка стоимости завершения объектов составляет 67,6 млрд руб., из них часть средств может быть получена за счет реализации непроданных в домах квартир, непроданных машино-мест и прочих нежилых помещений общей справедливой рыночной стоимостью 11,9 млрд руб.», — заявили в фонде. Ранее в августе в Минстрое заявили, что для завершения строительства проектов группы необходимо около 59 млрд руб.

Там отметили, что с учетом этих средств дефицит расходов на завершение проектов Urban Group, по предварительным расчетам, составит 55,7 млрд руб. В ходе проверки в работе группы компаний обнаружили ряд возможных нарушений, включая завышение стоимости работ и нецелевое использование средств дольщиков, рассказали в фонде. В общей сложности компании-застройщики, входящие в Urban Group, не достроили 114 домов, на которые дольщики выделили 50,2 млрд руб.

Как подчеркнули в фонде, сильнее всего в Urban Group завышали цены на кирпичную кладку наружных стен и стоимость отделочных работ фасадов — эти работы в компании оплачивали на 155% больше средней цены по рынку. «Приобретение строительных материалов осуществлялось в том числе у производителей, находящихся под контролем бенефициаров группы», — добавили в фонде. Кроме того, в Urban Group заключали контракты с компаниями, аффилированными с менеджментом группы.

В фонде добавили, что в Urban Group вводили покупателей в заблуждение с помощью рекламы и недобросовестной конкуренции. Так, размещенная в рекламных материалах информация не соответствовала данным из градостроительной и проектной документации.

30 мая Urban Group приостановила продажи жилья, тогда же Фонд защиты прав дольщиков начал аудит группы. В начале июля пять входящих в группу компаний были признаны банкротами. В том же месяце стало известно, что руководство группы компаний подозревают в злоупотреблении полномочиями, в августе суд арестовал бывшего гендиректора Urban Group и «Ивастоя» Андрея Пучкова.