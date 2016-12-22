Кандидат от ЛДПР обошел на выборах действующего главу Хабаровского края

Кандидат в губернаторы Хабаровского края от ЛДПР Сергей Фургал с 35,8% голосов обошел действующего главу Вячеслава Шпорта Об этом свидетельствуют данные Центризбиркома.

Кандидат от «Единой России» Шпорт получил чуть более 35,6%, таким образом, разница в голосах между двумя лидерами составила 0,19%.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова при этом заявила, что говорить о втором туре выборов главы Хабаровского края преждевременно, сообщили «РИА Новости». «Пока рано говорить о втором туре, завтра посмотрим», — сказала она.

Вечером 9 сентября ЦИК предупредил о возможности второго тура губернаторских выборов в Хабаровском крае. Похожая ситуация складывается в Иркутской области и Хакасии. Если в этих регионах объявят второй тур голосования, это станет первым подобным случаем с 2015 года.

9 сентября в единый день голосования выборы различного уровня прошли в 80 регионах России. В 25 регионах выбирали губернаторов, в 16 — региональные парламенты. В Москве прошли выборы мэра.