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Избирком предупредил о вероятном втором туре для хабаровского губернатора
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Избирком предупредил о вероятном втором туре для хабаровского губернатора
Политика, 18:07
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Избирком предупредил о вероятном втором туре для хабаровского губернатора
После обработки более 50% бюллетеней на выборах в Хабаровском крае действующий губернатор Вячеслав Шпорт и кандидат от ЛДПР Сергей Фургал идут ноздря в ноздрю
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

На выборах губернатора Хабаровского края появилась возможность второго тура. Об этом свидетельствуют данные ЦИК: при обработке 51% бюллетеней действующий глава Вячеслав Шпорт и его конкурент от ЛДПР Сергей Фургал получили более 60 тыс. голосов избирателей — то есть по 35%. Разница в их результатах — около 0,2%.

По закону «Об основных гарантиях избирательных прав», если ни один из кандидатов не получает 50% голосов, назначается второй тур выборов.

Возможность второго тура подтвердили и в региональном избиркоме, передает «Интерфакс». Его председатель Геннадий Накушнов заявил, что «кандидаты идут ноздря в ноздрю».

Если в Хабаровском крае будет назначен второй тур, это станет вторым подобным случаем с 2012 года, когда президент вернул практику прямых выборов губернаторов, напоминает политолог Николай Миронов. Впервые дело дошло до второго тура в 2015 году на выборах главы Иркутской области, тогда губернатор Сергей Ерощенко проиграл своему конкуренту-коммунисту Сергею Левченко.

Партия ЛДПР, выдвинувшая Фургала, всегда была сильна в Хабаровском крае, проводила там на выборах много депутатов, пояснил политолог. По его мнению, в этом главный секрет популярности кандидата от ЛДПР на выборах.

Хотя Шпорт «не вызывает такой аллергии у элит в регионе», как Ерощенко вызывал в Иркутской области, но он слишком тесно связан с родным Комсомольском-на-Амуре, тогда как в Хабаровске его позиции нельзя назвать сильными, считает политолог-регионовед Ростислав Туровский. «Другая проблема — личная популярность, — добавил он. — Шпорт — очень опытный участник выборов, но к нему есть претензии как к управленцу: и губернатор, и центр запускают в регионе множество проектов, но люди пока не видят результатов».

Помимо Шпорта и Фургала в выборах главы Хабаровского края участвуют кандидат от КПРФ Анастасия Саламаха, Игорь Глухов от партии «Справедливая Россия» и Андрей Петров от «Зеленых».

Также 9 сентября, в единый день голосования, выбирают глав еще в 25 регионах и депутатов в 16 региональных парламентов. Врио глав Ямало-Ненецкого автономного округа и Дагестана Дмитрий Артюхов и Владимир Васильев, а также глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров уже получили поддержку региональных парламентов и выиграли выборы.

Автор: Евгения Кузнецова.
Теги: Хабаровский край , ЦИК , ЛДПР
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