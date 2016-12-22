Пашинян допустил Россию к созданным США биолабораториям в Армении

Российских экспертов допустили в биолаборатории, которые были открыты в Армении при финансировании из США, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян в интервью газете «Коммерсантъ».

«По моему личному поручению российские специалисты были допущены к этим лабораториям. Это никак не может быть использовано против России», — сказал он.

Пашинян добавил, что Армения готова рассматривать вопрос о совместном использовании этих лабораторий».

Пашинян в третий раз встретился с президентом Владимиром Путиным в начале сентября. Лидеры подтвердили принцип невмешательства в двусторонних отношениях. Наконец, Пашинян заявил, что Путин лично распорядился поставлять дешевый газ для Армении.

Пашинян стал премьером Армении в начале мая, возглавив массовые протесты против назначения на эту должность экс-президента страны Сержа Саргсяна.