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Пашинян заявил о принципе невмешательства в отношениях Армении и России
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Пашинян заявил о принципе невмешательства в отношениях Армении и России
Политика, 15:08
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Пашинян заявил о принципе невмешательства в отношениях Армении и России

Отношения России и Армении будут строиться на принципе невмешательства, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян по итогам встречи с президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Мы будем опираться на уважение интересов наших союзнических отношений, уважение интересов наших стран, уважение суверенитета наших стран. на принципе невмешательства во внутренние дела друг друга», — сказал Пашинян.

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Как сообщает ArmNews, кроме российского президента Пашинян встретился с представителями армянского бизнеса в России.

О том, что Пашинян решил встретиться с Путиным в третий раз, стало известно в начале сентября. До этого главы государств встретились в середине августа — они обсуждали сотрудничество в рамках ОДКБ на фоне судебного процесса против генсека организации Юрия Хачатурова. Суд просил арестовать его по делу о свержении конституционного строя в 2008 году, однако он был отпущен под залог и вернулся к своим обязанностям в Москве.

Пашинян стал премьером Армении 8 мая. До этого он был лидером многодневных протестов против назначения премьером экс-президента страны Сержа Саргсяна. Благодаря изменению Конституции он по факту сохранил тот же функционал, но под давлением протестующих ушел в отставку.


 

Теги: Никол Пашинян , Владимир Путин , встреча , Армения
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