Пашинян решил встретиться с Путиным в третий раз

Премьер-министр Армении Никол Пашинян решил в третий раз встретиться с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом он заявил на своей странице в Facebook, где провел видеотрансляцию.
«Я знаю, что в последнее время многие говорят о том, что в армяно-российских отношениях есть некоторые проблемы. Я заверяю, что эти отношения находятся в рабочей атмосфере. В ближайшем будущем я собираюсь посетить Россию и уже третий раз встретиться с президентом Владимиром Путиным», — сказал он.
В последний раз Пашинян встретился с Путиным в середине августа. Тогда главы государств обсудили ряд вопросов двусторонних отношений, в том числе взаимодействие в рамках как ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности). Инициатива встречи исходила от Еревана.
Пашинян возглавил правительство Армении 8 мая. До этого политик являлся лидером многодневных протестов против назначения премьером экс-президента страны Сержа Саргсяна.