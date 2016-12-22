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Пашинян рассказал о поручении Путина поставлять дешевый газ в Армению
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Пашинян рассказал о поручении Путина поставлять дешевый газ в Армению
Политика, 20:48
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Пашинян рассказал о поручении Путина поставлять дешевый газ в Армению

Премьер-министр Армении Никол Пашинян по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным рассказал, что глава российского государства лично поручил осуществлять поставку дешевого газа на территорию Армении, передает «РИА Новости».

«Путин сообщил мне, что лично поручил поставлять Армении дешевый газ, чтобы он был более доступным для армянского народа и граждан страны», — сказал армянский премьер.

По словам Пашиняна, Путин, в частности, вспомнил свою поездку в Гюмри, где пообщался с местными жителями. «[Он] понял, что их социальное положение не самое лучшее», — добавил глава правительства.

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Пашинян также заявил о том, что на встрече с Путиным они договорились полностью изучить механизм ценообразования на поставляемый в Армению газ, так как предоставленные Пашиняном данные смутили Путина. По словам армянского премьера, он рассказал Путину, что по цене $150 за 1 тыс. кубометров газ получает не Армения, а компания «Газпром Армения».

При этом, как подчеркнул глава правительства Армении, информация о том, что ​в Армении цена на газ одна из самых высоких в странах СНГ, была для Путина новой.

Как сообщает «РИА Новости», монопольным правом на поставку и распределение природного газа из России на внутреннем рынке Армении обладает дочерняя компания «Газпрома» — «Газпром Армения». В 2013 году компании заключили договор о поставках российского газа в Армению в объеме до 2,5 млрд кубометров в год в период с 2014 по 2018 год. В апреле 2016 года было подписано дополнение к контракту.

Теги: Никол Пашинян , Владимир Путин , поставки газа , «Газпром Армения»
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