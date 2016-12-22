Вице-президент США заявил о готовности пройти через полиграф из-за NYT

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что готов провести тест на детекторе лжи, чтобы доказать свою непричастность к анонимной статье в The New York Times. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.

«Я бы в одно мгновение согласился это сделать и подвергнуться любой экспертизе, которую захотела бы провести администрация», — сказал он.

Пенс отметил, что авторы статьи, если они являются чиновниками администрации президента, нарушают не только присягу, но и Конституцию. Он назвал такой поступок «неамериканским».

Как отмечает телеканал, в статье в NYT использовался термин «путеводная звезда» (lodestar), который Пенс часто использует в своих выступлениях.

5 сентября в NYT появилась анонимная статья якобы от лица сотрудника Белого дома. В ней говорится, что в администрации президента США Дональда Трампа существует скрытое сопротивление его действиям. В ней также подчеркивается, что успехи страны происходят вопреки работе президента, а не благодаря ей. В связи с этой статьей Трамп заподозрил измену.

Впоследствии сенатор-республиканец Рэнд Пол предложил найти автора статьи с помощью полиграфа. «Это может представлять большую опасность, если человек, который общается со СМИ, раскрывает секреты национальной безопасности», — сказал он.

Vanity Fair со ссылкой на источники сообщал, что дочь президента США Иванка Трамп и его зять Джаред Кушнер предположили, что автором статьи может быть заместитель главы администрации Закари Фуэнтес. По словам источников, они полагают, что он действовал под руководством главы администрации президента Джона Келли.