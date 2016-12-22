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Трамп задумался об измене после анонимной статьи NYT с резкой критикой
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Трамп задумался об измене после анонимной статьи NYT с резкой критикой
Политика, 04:34
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Трамп задумался об измене после анонимной статьи NYT с резкой критикой

Президент США Дональд Трамп прокомментировал статью, опубликованную в газете The New York Times от лица сотрудника Белого дома, в которой критикуется работа американского лидера.

«Измена?» — задался вопросом Трамп, комментируя статью NYT в Twitter.

В следующем твите президент США призвал руководство газеты назвать имя «слабака», который написал эту статью, если, конечно, он существует. Трамп пояснил, что это необходимо для национальной безопасности Соединенных Штатов.

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Кроме того, Трамп выложил в Twitter видеозапись его общения с журналистами в Белом доме. По его словам, после того, как он покинет свой пост, а произойдет это, как пошутил Трамп, через 6,5 лет, таким изданиям как New York Times не о чем будет писать. «Они (ряд СМИ. — РБК) не любят Дональда Трампа, а я не люблю их», — добавил он.

Также с критикой в адрес автора статьи и NYT выступила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. По ее мнению, руководство редакции должно принести свои извинения за эту публикацию.

«Человек, стоящий за этой статьей, решил обмануть, а не поддержать должным образом избранного президента Соединенных Штатов. Он не ставит страну на первое место, но ставит себя и свое эго впереди воли американского народа. Этот трус должен поступить правильно и уйти в отставку», — написала она в Twitter.

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Статья New York Times вышла вечером 5 сентября. В ней повествование идет якобы от лица высокопоставленного сотрудника Белого дома, который не стал раскрывать свое имя. Он заявил, что в администрации президента существует скрытое сопротивление его действиям. Автор заметки считает, что действия Трампа являются аморальными, а достигнутые руководством страны успехи произошли не благодаря его работе, а вопреки. Он подчеркнул, что стиль работы Трампа лишен эффективности и имеет враждебные и посредственные оттенки.

Теги: Дональд Трамп , New York Times , статья , критика
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