Трамп задумался об измене после анонимной статьи NYT с резкой критикой

Президент США Дональд Трамп прокомментировал статью, опубликованную в газете The New York Times от лица сотрудника Белого дома, в которой критикуется работа американского лидера.

«Измена?» — задался вопросом Трамп, комментируя статью NYT в Twitter.

В следующем твите президент США призвал руководство газеты назвать имя «слабака», который написал эту статью, если, конечно, он существует. Трамп пояснил, что это необходимо для национальной безопасности Соединенных Штатов.

Кроме того, Трамп выложил в Twitter видеозапись его общения с журналистами в Белом доме. По его словам, после того, как он покинет свой пост, а произойдет это, как пошутил Трамп, через 6,5 лет, таким изданиям как New York Times не о чем будет писать. «Они (ряд СМИ. — РБК) не любят Дональда Трампа, а я не люблю их», — добавил он.

Также с критикой в адрес автора статьи и NYT выступила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. По ее мнению, руководство редакции должно принести свои извинения за эту публикацию.

«Человек, стоящий за этой статьей, решил обмануть, а не поддержать должным образом избранного президента Соединенных Штатов. Он не ставит страну на первое место, но ставит себя и свое эго впереди воли американского народа. Этот трус должен поступить правильно и уйти в отставку», — написала она в Twitter.

Статья New York Times вышла вечером 5 сентября. В ней повествование идет якобы от лица высокопоставленного сотрудника Белого дома, который не стал раскрывать свое имя. Он заявил, что в администрации президента существует скрытое сопротивление его действиям. Автор заметки считает, что действия Трампа являются аморальными, а достигнутые руководством страны успехи произошли не благодаря его работе, а вопреки. Он подчеркнул, что стиль работы Трампа лишен эффективности и имеет враждебные и посредственные оттенки.