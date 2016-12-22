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СМИ узнали о версии Иванки Трамп об авторе статьи в NYT
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СМИ узнали о версии Иванки Трамп об авторе статьи в NYT
Политика, 06:10
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СМИ узнали о версии Иванки Трамп об авторе статьи в NYT

Помощники американского президента Дональда Трампа полагают, что виновным в утечках для анонимной статьи в The New York Times является глава Белого Дома Джон Келли. Об этом сообщает Vanity Fair со ссылкой на источники.

По данным издания, такое мнение Трампу высказала дочь президента Иванка и его зять Джаред Кушнер. Они полагают, что автором статьи может быть Закари Фуэнтес, заместитель главы администрации президента США. По словам источников, он действовал под руководством Келли.

При этом представитель Белого дома заявил изданию, что это «неправда», а Фуэнтес отрицает, что писал статью. Трамп также не согласился с этой теорией. В то же время замглавы администрации не является единственным подозреваемым, поэтому помощники президента продолжают искать автора статьи.

В статье NYT была написана от лица сотрудника Белого дома и в ней выражалась критика президента США. В связи с этим Трамп заподозрил измену. Впоследствии начались поиски ее автора. Сенатор-республиканец Рэнд Пол предложил найти автора статьи с помощью детектора лжи. В свою очередь WikiLeaks провела анализ статьи и пришла к выводу, что она была написана мужчиной в возрасте и консерватором.

Теги: Иванка Трамп , статья , автор
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