Сенатор предложил найти автора анонимной статьи NYT с помощью полиграфа

Сенатор-республиканец Рэнд Пол предложил найти автора анонимной статьи в газете The New York Times, опубликованной от лица сотрудника Белого дома, при помощи детектора лжи. Об этом сообщает CNN.

«Мы регулярно проводим тесты на детекторе лжи для агентов ЦРУ и ФБР. Это может представлять большую опасность, если человек, который общается со СМИ, раскрывает секреты национальной безопасности. Я думаю, что нам нужно с этим разобраться», — сказал Пол.

В статье NYT от 5 сентября анонимный сотрудник Белого дома сообщает, что в администрации президента США Дональда Трампа существует скрытое сопротивление его действиям. По словам автора статьи, он считает действия американского лидера аморальными, а стиль работы Трампа — лишенным эффективности и наделенным враждебными и посредственными оттенками. В ответ Трамп заподозрил измену в Белом доме, призвал руководство NYT назвать имя «слабака», написавшего статью.