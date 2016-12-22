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МВД Москвы отчиталось о числе участников несогласованной акции Навального
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МВД Москвы отчиталось о числе участников несогласованной акции Навального
Политика, 15:07
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МВД Москвы отчиталось о числе участников несогласованной акции Навального
В ней принимают участие 2 тыс. противников повышения пенсионного возраста, подсчитали в полиции. При этом, по данным корреспондента РБК, на митинг в Москве собрались около 6 тыс. человек. Городские власти акцию не согласовали
Фото: Елизавета Антонова / РБК

В главном управлении МВД по Москве сообщили РБК, что участие в несогласованной акции против повышения пенсионного возраста на Пушкинской площади принимают 2 тыс. человек. По оценке корреспондента РБК, на митинг пришли около 5–6 тыс. участников.

Фото: Елизавета Антонова / РБК

«В несогласованном органами исполнительной власти Москвы публичном мероприятии на Пушкинской площади принимают участие около 2 тыс. человек», — сказали в МВД. В ведомстве отметили, что на месте присутствуют полицейские и сотрудники Росгвардии, которые занимаются обеспечением охраны общественного порядка и безопасности.

Корреспондент РБК рассказал, что многие их собравшихся принесли с собой флаги. Кроме того, у памятника Пушкину на площади разместили траурный венок с надписью «Пенсия». Собравшиеся скандируют: «Верните наши деньги», «Это наш город», «Это не реформа, это грабеж».

Фото: Елизавета Антонова / РБК

ОВД-Инфо уточняет, что на акции в столице задержали пять человек, корреспондент РБК говорит об одном задержании, в полиции эту информацию РБК комментировать отказались, сославшись на то, что вся информация о митинге в Москве размещается на сайте столичного главка ведомства. К 15:20 мск там данны​х о задержанных не было.

В ФБК заявили о задержании юриста Любови Соболь
Политика

9 сентября, в единый день голосования, проходит общероссийская акция против пенсионной реформы, организованная основателем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексеем Навальным. В Москве митинг против повышения пенсионного возраста не согласован. Сам оппозиционер участия в нем принять не смог — в конце августа Навальный был арестован на 30 суток за организацию протестной акции «Забастовка избирателей» в январе.

Фото: Елизавета Антонова / РБК

Накануне митинга сторонники Навального также сообщили, что сотрудники правоохранительных органов задержали юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, сотрудника ФБК Николая Ляскина, а также главу отдела расследований ФБК Георгия Албурова. Действия полицейских все они связали с готовящимся 9 сентября митингом.

Заявку сторонников основателя ФБК на проведение этой акции московские власти отклонили 26 августа. Свое решение они тогда объяснили тем, что организаторы собирались проводить митинг на Тверской (в День города — он состоялся 8 сентября — эту улицу местные власти перекрывают для движения транспорта и делают ее пешеходной; традиционно там в это время проходят массовые развлекательные мероприятия). Кроме того, организаторы митинга против повышения пенсионного возраста, по информации московской мэрии, хотели провести «политическую акцию». В день выборов (9 сентября) и день, им предшествующий, согласно ч. 3 ст. 49 Федерального закона об «Основных гарантиях избирательных прав», такие мероприятия проводить запрещается.

Авторы: Константин Нагаев, Елизавета Антонова, Егор Губернаторов, Евгения Маляренко.
Теги: митинг , ГУ МВД , Алексей Навальный
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