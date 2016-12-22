ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 70,63 69,21 EUR Нал. 81,64 80,10 USD Бирж. 69,91 +0,66 EUR Бирж. 80,80 +0,30 USD ЦБ. 69,03 +0,78 EUR ЦБ. 80,36 +0,99 EUR/USD 1,16 -0,01 BTC/USD Бирж. 6380,80 -66,80 IMOEX 2321,82 +0,05% RTSI 1050,51 -0,37% Brent 76,46 +0,61% DJIA 25916,54 -0,31% Nasdaq 7902,54 -0,25%
Совет Федерации показал фотографии со встречи Матвиенко с Ким Чен Ыном
Лента новостей
В ДНР анонсировали военные учения с участием более 4 тыс. человек 14:01, Политика Сотрудник ФБК Николай Ляскин сообщил о своем задержании в Москве 13:48, Политика Могоризбирком заявил о превысившей данные 2013 года явке на выборах мэра 13:43, Политика В Британии заявили о намерении привлечь к суду «отравителей» Скрипалей 13:36, Политика Совет Федерации показал фотографии со встречи Матвиенко с Ким Чен Ыном 13:28, Политика Правый уклон: почему Швеция стала новым очагом популизма в Европе 13:06, Политика Как стать инвестором, не имея значительного капитала, знаний и времени 13:05, РБК и Сбербанк В Дагестане избрали нового главу республики 12:56, Политика Наехавший после ссоры на пешеходов в Москве был трезв 12:48, Общество В Мосгоризбиркоме назвали «провокацией» жалобу журналистов Reuters 12:33, Политика В Бурятии задержали замглавы УИК из-за заранее заполненных бюллетеней 12:31, Политика В ЯНАО выбрали самого молодого губернатора России 12:10, Политика Как производят мраморную говядину в России 12:00, РБК и Мираторг Москалькова предложила проводить единый день голосования в будни 11:56, Политика Эрдоган выразил желание встретиться с Путиным после визита в Германию 11:54, Политика Два футболиста сборной России пропустят матч против Чехии из-за травм 11:37, Спорт Минфин озвучил доходы регионов от перераспределения акцизов на алкоголь 11:21, Экономика Глава ЦИК назвала проходящие по всей России выборы «высокоскоростными» 11:19, Политика 5 советов, как сохранить здоровье в офисе 10:55, Партнерский материал Минфин выступил за налог на туристов в регионах Золотого кольца 10:51, Финансы Серена Уильямс обвинила судью в сексизме после поражения в чемпионате 10:39, Общество В МВД рассказали об отсутствии прав у виновника ДТП с премьером Абхазии 10:38, Общество Российский олимпийский чемпион по фигурному катанию завершил карьеру 10:37, Спорт В Подмосковье два человека погибли в столкновении автобуса и грузовика 10:16, Общество Лондон решил оставить в Германии 200 военных для сдерживания России 10:03, Политика Мосэкомониторинг объяснил запах сероводорода на юго-востоке Москвы 09:55, Общество Единый день голосования. Онлайн-трансляция 09:55, Политика Сыграть в классику: кто и зачем строит дома в стиле царских усадеб 09:40, РБК и Элитная недвижимость
Совет Федерации показал фотографии со встречи Матвиенко с Ким Чен Ыном
Политика, 13:28
0
Совет Федерации показал фотографии со встречи Матвиенко с Ким Чен Ыном

Совет Федерации показал кадры со встречи спикера верхней палаты парламента Валентины Матвиенко и главы КНДР Ким Чен Ына, фотографии со встречи предоставили РБК в пресс-службе Совфеда.

Фото: пресс-служба Совета Федерации

В субботу, 8 сентября, Матвиенко провела переговоры с Ким Чен Ыном. Она рассказала, что передала главе КНДР послание от президента России Владимира Путина. По ее словам, северокорейский лидер выразил готовность посетить Россию для встречи с Путиным. Однако их встречу не удастся провести на Восточном экономическом форуме во Владивостоке из-за плотного графика главы КНДР.

Позже северокорейское агентство ЦТАК раскрыло содержание письма Путина и рассказало, что оно было посвящено 70-летию годовщины создания Северной Кореи. «С удовольствием отмечаю дружественный характер отношений, существующих между Российской Федерацией и КНДР», — говорится в послании президента России.​

Против культа и долгов: куда ездили и с кем встречались лидеры КНДР Еще 8 фото
Фотогалерея

Предложение посетить Россию главе КНДР в мае передал глава российского МИДа​ Сергей Лавров. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что в качестве возможной площадки для переговоров Путина и Ким Чен Ына рассматривают Восточный экономический форум, который пройдет во Владивостоке с 10 по 12 сентября.

Главное
В ЯНАО выбрали самого молодого губернатора России Политика
Материалы по теме
СМИ заявили об отсутствии на параде в КНДР межконтинентальных ракет Политика
В КНДР рассказали о содержании послания Путина Ким Чен Ыну Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter