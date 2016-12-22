Совет Федерации показал фотографии со встречи Матвиенко с Ким Чен Ыном

Совет Федерации показал кадры со встречи спикера верхней палаты парламента Валентины Матвиенко и главы КНДР Ким Чен Ына, фотографии со встречи предоставили РБК в пресс-службе Совфеда.

Фото: пресс-служба Совета Федерации

В субботу, 8 сентября, Матвиенко провела переговоры с Ким Чен Ыном. Она рассказала, что передала главе КНДР послание от президента России Владимира Путина. По ее словам, северокорейский лидер выразил готовность посетить Россию для встречи с Путиным. Однако их встречу не удастся провести на Восточном экономическом форуме во Владивостоке из-за плотного графика главы КНДР.

Позже северокорейское агентство ЦТАК раскрыло содержание письма Путина и рассказало, что оно было посвящено 70-летию годовщины создания Северной Кореи. «С удовольствием отмечаю дружественный характер отношений, существующих между Российской Федерацией и КНДР», — говорится в послании президента России.​

Предложение посетить Россию главе КНДР в мае передал глава российского МИДа​ Сергей Лавров. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что в качестве возможной площадки для переговоров Путина и Ким Чен Ына рассматривают Восточный экономический форум, который пройдет во Владивостоке с 10 по 12 сентября.