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В КНДР рассказали о содержании послания Путина Ким Чен Ыну
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В КНДР рассказали о содержании послания Путина Ким Чен Ыну
Политика, 05:13
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В КНДР рассказали о содержании послания Путина Ким Чен Ыну

Президент России Владимир Путин пожелал лидеру КНДР Ким Чен Ыну крепкого здоровья и успехов. Об этом он написал в поздравительной телеграмме по случаю 70-й годовщины создания КНДР, передает ЦТАК.

«С удовольствием отмечаю дружественный характер отношений, существующих между Российской Федерацией и КНДР», — заявил в послании российский лидер. Он выразил уверенность, что Северная Корея и Россия вместе смогут обеспечить дальнейшее расширение диалога между странами и смогут «конструктивно сотрудничать» в различных сферах. Путин также отметил, что это в полной мере отвечает интересам народов обоих государств и «идет в русле укрепления стабильности и безопасности» как на Корейском полуострове, так и в северо-восточном азиатском регионе.

В пятницу, 7 сентября, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что ей поручено передать лидеру Северной Кореи послание от президента России. Что именно сказано в этом письме, она не указала. В субботу, 8 сентября, Матвиенко встретилась с Ким Чен Ыном. По ее словам, в ходе переговоров лидер КНДР заявил, что готов приехать в Россию с официальным визитом и считает крайне важным встретиться с Путиным. Также Матвиенко передала Ким Чен Ыну послание от Путина.

Спикер Совета Федерации отметила, что дата и место встреча обоих лидеров будет согласована по дипломатическим каналам. Она пояснила, что Путин и Ким Чен Ын не смогут встретиться на Восточном экономическом форуме, потому что у северокорейского лидера плотный график. Однако, на саммит прибудет делегация из КНДР, состоящая из семи человек, которую возглавит министр внешнеэкономических связей северокорейской республики.

Теги: КНДР , Владимир Путин , Ким Чен Ын
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