Матвиенко встретилась в Пхеньяне с Ким Чен Ыном

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко встретилась с главой КНДР Ким Чен Ыном, заявил глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев. Об этом сообщает ТАСС

«Она сейчас в соответствии с графиком председателя Государственного совета [Ким Чен Ыном] находится на встрече с ним», — сказал Косачев.

Ранее Матвиенко сообщила, что ей поручено передать письмо президента Владимира Путина северокорейскому лидеру. Содержание послания не раскрывалось.

В середине августа Путин и Ким Чен Ын обменялись приветственными телеграммами: российский президент поздравил главу КНДР с 73-й годовщиной освобождения Корейского полуострова, а тот сделал то же самое в адрес российского лидера. Путин в своей телеграмме также упомянул о своей готовности встретиться с Ким Чен Ыном в ближайшее время.