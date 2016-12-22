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Матвиенко передаст Ким Чен Ыну послание от Путина
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Матвиенко передаст Ким Чен Ыну послание от Путина
Политика, 10:59
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Матвиенко передаст Ким Чен Ыну послание от Путина

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в рамках официального визита в КНДР 7 сентября передаст северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну послание от президента России Владимира Путина. Об этом она сообщила «РИА Новости».

«Президент России Владимир Путин поручил мне передать его послание, адресованное председателю государственного совета КНДР Ким Чен Ыну» — рассказала Матвиенко. Что именно сказано в сообщении Путина, спикер Совета Федерации не уточнила.

Матвиенко также рассказала, что в рамках визита в Северную Корею делегация Совета Федерации встретится с парламентариями и представителями руководства КНДР.

Пхеньян сообщил о готовности Путина к скорой встрече с Ким Чен Ыном
Политика

В середине августа информагентство ЦТАК сообщало, что Путин направил Ким Чен Ыну телеграмму по случаю 73-й годовщины освобождения Корейского полуострова. В ней президент России написал о том, что готов лично встретиться с Ким Чен Ыном в ближайшее время, чтобы обсудить с коллегой отношения между странами и региональную повестку.

В свою очередь, Ким Чен Ын направил телеграмму Путину, в которой также поздравил российского лидера с годовщиной освобождения Кореи. По его словам, «благородная традиция двух народов, сражавшихся плечом к плечу против общего врага», является основой для развития отношений между Россией и КНДР.

В конце мая в рамках визита в КНДР министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с северокорейским лидером. Во время переговоров Лавров пригласил Ким Чен Ына посетить Россию. Лидер КНДР предложил организовать в этом году встречу с Путиным для развития отношений между Москвой и Пхеньяном.

Теги: Валентина Матвиенко , Госсовет Владимир Путин , Ким Чен Ын
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