МИД Венесуэлы обвинил США в поддержке заговора против властей

Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что США поддерживают заговоры военных против венесуэльских властей. Об этом он написал на своей странице в Twitter, комментируя публикацию The New Times, в которой говорится о контактах администрации президента США Дональда Трампа с венесуэльскими высшими офицерскими чинами, планировавшими свергнуть президента Венесуэлы Николаса Мадуро.



«Мы разоблачаем перед всем миром планы вмешательства», — заявил Арреаса. По его словам, в американских СМИ есть свидетельства этого. К своему твиту он прикрепил ссылку на материал The New Times.



В субботу, 8 сентября, газета со ссылкой на неназванных американских чиновников и на венесуэльского военачальника сообщила, что в 2018 году проводился ряд встреч с представителями администрации Трампа и венесуэльских военных, в ходе которых обсуждался план по свержению Мадуро. По данным собеседников издания, они просили Вашингтон предоставить средства связи, которые помогут шифровать радиопередачи. По словам военных, они хотели сформировать временное правительство, которое будет руководить страной до официальных выборов. Однако, в США им отказали, и в последствии заговорщики были арестованы после раскрытия их плана.



В Белом доме не стали комментировать детали встречи, но отметили, что США поддерживают диалог с гражданами Венесуэлы, которые «стремятся к демократии» и хотят изменить к лучшему страну, «которая страдает при правлении Мадуро».

В августе на венесуэльского лидера было совершено покушение в Каракасе с помощью БПЛА со взрывчаткой. Дроны были сбиты. Сам Мадуро не получил ранений, однако пострадали семеро военнослужащих. Венесуэльский президент обвинил в покушении колумбийский власти. В Колумбии все обвинения отрицают.