NYT узнала о контактах администрации Трампа с заговорщиками против Мадуро

Администрация американского президента Дональда Трампа проводила секретные встречи с оппозиционными военными из Венесуэлы, на которой обсуждались их планы по свержению венесуэльского лидера Николаса Мадуро. Об этом сообщили неназванные американское чиновники и венесуэльский военачальник, который принимал участие в переговорах, пишет The New York Times.



​По данным издания, ряд таких встреч состоялся в течение этого года.



Как отмечает газета, один из военачальников, который принимал участие в переговорах, находится под санкциями американских властей за коррупцию. Он и другие представители венесуэльских военных обвиняются Вашингтоном в совершении преступлениях, в том числе в пытках, заключение политических противников, наркоторговле и в связях с Революционными вооруженными силами Колумбии, которых в США считают террористической организацией.

По словам источников газеты, венесуэльские военные полагали, что диалог с американской президентской администрацией, который был установлен во время лидерства Барака Обамы, сохранится и при Трампе. Они попросили США предоставить им оборудование для шифрования радиопередач. Венесуэльские командиры говорили, что хотят организовать переходное правительство, чтобы руководить страной до выборов. В результате американские чиновники отказались им помогать, их план по свержению Мадуро был раскрыт, что привело к аресту десятков заговорщиков.

В Белом доме отказались комментировать детали встречи, но сообщили, что Вашингтон поддерживает «диалог со всеми венесуэльцами, которые демонстрируют свое стремление к демократии», чтобы принести «позитивные изменения в страну, которая так страдает во время правления Мадуро».

В начале августа на Мадуро было совершено покушение в Каракасе с помощью двух беспилотников начиненных взрывчаткой. Военным удалось сбить их, и венесуэльский лидер не был ранен. В результате пострадали семь военнослужащих. Мадуро обвинил в покушении колумбийские власти. В Колумбии все обвинения отрицают. Подозреваемыми числятся 25 человек, из которых десять арестованы.