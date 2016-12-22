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В МИД Украины назвали формальным поражением договор по Азовскому морю
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В МИД Украины назвали формальным поражением договор по Азовскому морю
Политика, 19:13
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В МИД Украины назвали формальным поражением договор по Азовскому морю

Заключение российско-украинского договора по сотрудничеству в Азовском море можно считать формальным поражением Киева, однако, практически все закрепленные в документе концепции не удалось реализовать обеим сторонам, написали замглавы МИД Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль и советник министра иностранных дел Украины Тарас Качка в статье для издания «Зеркало недели».

Авторы отметила, что согласно соглашению от 2003 года Азовское море и Керченский пролив считает своими внутренними водами как Россия, так и Украина. «Было ли это поражением Украины? Формально — да. Но есть и другая сторона истории. Концепция внутренних вод Украины и Российской Федерации так никогда и не реализовала себя», — говорится в статье.

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Как отмечают авторы материала, единственным «работающим элементом» соглашения является свобода навигации для России и Украины во всем Азовском море. Они также подчеркнули, что в случае разрыва соглашения, Киеву будет сложно доказать свои права на часть акватории.

«Скорее, такой гипотетический сценарий завершится в таком же споре, который у нас есть сейчас, и действующие на сегодняшний день соглашения будут столь же тщательно изучаться, даже если, гипотетически, их денонсировать», — считают заместитель и советник главы МИД Украины.

Они подчеркнули, что для разрешения вопроса Киеву нужно тщательно подготовить свою позицию с учетом того, как ситуацию в Азовском море видят в других странах. «Расторгнуть договор не в наших интересах, но в наших интересах его не пролонгировать», — добавили авторы статьи.

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Ситуация в Азовском море обострилась после того, как украинские пограничники задержали российское рыболовецкое судно «Норд» у берегов Крыма и обвинили экипаж в нарушении порядка пересечения украинской границы. После этого ФСБ задержала двух украинских рыбаков в Азовском море и возбудила в их отношении уголовные дела о браконьерстве. В Госпогранслужбы Украины заявили, что российские пограничники усилили контроль на границе и стали длительно досматривать украинские суда.

После обострения ситуации в Верховной раде предложили разорвать соглашение с Россией об Азовском море, украинский МИД эту идею не поддержал, объяснив, что в случае денонсации Москва может начать территориальный спор с Киевом.

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