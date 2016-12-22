МИД России прокомментировал массовые беспорядки в Ираке

Силовые структуры Ирака контролируют обстановку и городе Басра, где обострились акции протеста из-за перебоев подачи электричества и массового отравления водой, сообщается на сайте МИД России.

Накануне, 7 сентября, протестующие заблокировали работу крупнейшего в стране порта Умм-Каср, перекрыли автомагистраль Багдад — Басра, совершили ряд нападений на здания региональной администрации, офисы телеканалов и штаб-квартиры политических партий. Кроме того, митингующие подожгли здание консульства Ирана в городе.

«Сейчас в городе действует комендантский час. По информации из генконсульства России в Басре, обстановка в районе этого росзагранучреждения, а также вокруг нефтегазовых объектов, на которых работают представители российских компаний, контролируется иракскими силовыми структурами», — говорится в сообщении МИДа.

В министерстве подчеркнули, что власти Ирака предприняли дополнительные меры для урегулирования обстановки и обеспечения безопасности представительств иностранных государств в Басре.

По данным Al Jazeera, в течение нескольких недель в Ираке из-за некачественной воды, поставляемой из Ирана, отравились около 6 тыс. человек. Агентство Reuters сообщало, что протестующие вторглись на территорию водоочистного сооружения, связанного с комплексом месторождения «Западная Курна-2», которое разрабатывает ЛУКОЙЛ,​ и захватили заложников. В пресс-службе компании эту информацию опровергли, отметив, что ситуация находится под контролем, а сотрудникам и подрядчикам ЛУКОЙЛА ничто не угрожает.