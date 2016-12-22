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Протестующие напали на консульство Ирана в Ираке из-за поставок воды
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Протестующие напали на консульство Ирана в Ираке из-за поставок воды
Политика, 22:30
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Протестующие напали на консульство Ирана в Ираке из-за поставок воды

Возле консульства Ирана в иракском городе Басра прошла акция протеста, организованная из-за того, что Тегеран поставил городу некачественную воду, демонстранты подожгли здание дипмиссии, передает Al Arabiya.

По данным источников издания, сотрудники правоохранительных органов открыли огонь по демонстрантам, в результате один человек погиб, еще 11 получили ранения. Эту информацию подтвердили анонимные собеседники Reuters.

Как отмечает Al Jazeera, протесты начались несколько недель назад, когда около 30 тыс. человек были госпитализированы, после того как выпили воду, поставленную из Ирана. В ходе митингов протестующие атаковали офисы государственного телеканала Iraquta TV и поджигали штаб-квартиры правящей в Ираке партии «Дава».

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На фоне протестов лидер иракских шиитов Муктада ас-Садр призвал правительство страны организовать экстренное совещание, передает The Bagdad Post. Источники Al Arabiya сообщают, что после поджога консульства в Басре Иран закрыл пропускной пункт «Шаламджа» на границе с Ираком.

Российское генконсульство в Басре усилило меры безопасности из-за нападений на здания дипмиссий в городе, передает ТАСС со ссылкой на генерального консула России Алексея Григорьева. По его словам, протестующие не пытались атаковать российскую дипмиссию. «Протестных акций против нашего генконсульства не было и нет, я думаю, что не будет. Я это говорю, потому что иракцы, которые живут на юге, очень позитивно настроены к России и уважительно относятся к нашей стра​не», — сказал Григорьев.

В июле представитель иракского МИДа Ахмед Махджуб заявил, что Иран без предупреждения снизил поток воды в 42 реках, которые идут в Ирак.

Теги: Иран , Ирак , протесты
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