Крупнейший порт Ирака возобновил работу после массовых беспорядков

Крупнейший иракский морской торговый порт Умм Каср возобновил свою работу, прерванную беспорядками на юге страны. Об этом сообщает Reuters.

Митингующие перестали блокировать въезд в порт и покинули его территорию. Через Умм Каср в зависящий от иностранного продовольствия Ирак осуществляются импортные поставки сахара, зерна и овощей.

В то же время беспорядки продолжаются. Телеканал Al Jazeera сообщает, что аэропорт Басры подвергся ракетному обстрелу: на его территории упали четыре реактивных снаряда.

Беспорядки начались в июле из-за отравления десятков тысяч человек некачественной питьевой водой, поставленной из Ирана. Акции протеста переросли в атаки на офисы государственного телеканала Iraquta TV, поджоги штаб-квартир правящей в Ираке партии «Дава». Кульминацией стало нападение на консульство Ирана в Басре 7 сентября. Иракские силовики открыли огонь по протестующим, убив одного и ранив десяток человек. Беспорядки нарушили функционирование некоторых объектов инфраструктуры. Демонстранты проникли на водоочистные сооружения. СМИ сообщили также о захвате заложников на одном из месторождений, разрабатываемом российской компанией ЛУКОЙЛ в 65 км от Басры.

Юг Ирака был сравнительно спокойным местом: после американского вторжения в 2003 году там не велось боевых действий, элиты проживающих в этой части страны шиитов получили доступ к власти в иракском правительстве. В то же время при Саддаме Хусейне и господстве суннитов регион подвергался репрессиям: так называемые болотные арабы в низовьях Тигра и Евфрата насильственно переселялись из осушаемых для нефтедобычи зон. Результатом стало восстание болотных арабов в конце 1980-х годов, подавленное тогдашним правительством. После этого осушение болот продолжилось.