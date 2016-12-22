ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 70,53 69,04 EUR Нал. 81,55 79,98 USD Бирж. 69,91 +0,66 EUR Бирж. 80,80 +0,30 USD ЦБ. 69,03 +0,78 EUR ЦБ. 80,36 +0,99 EUR/USD 1,16 -0,01 BTC/USD Бирж. 6467,70 +13,00 IMOEX 2321,82 +0,05% RTSI 1050,51 -0,37% Brent 76,46 +0,61% DJIA 25916,54 -0,31% Nasdaq 7902,54 -0,25%
Крупнейший порт Ирака возобновил работу после массовых беспорядков
Лента новостей
Джокович вышел в финал US Open и сыграет против дель Потро 12:31, Спорт Плавучий кран врезался в опору Крымского моста 12:23, Общество Число жертв землетрясения на Хоккайдо превысило 20 12:02, Общество Как производят мраморную говядину в России 11:48, РБК и Мираторг Сурков пообещал новому главе ДНР поддержку 11:28, Политика Крупнейший порт Ирака возобновил работу после массовых беспорядков 11:22, Политика Из-за загрязнения воздуха в Крыму госпитализировали пограничников Украины 11:02, Политика Российские корабли запустили глубинные бомбы на учениях в Средиземноморье 10:33, Политика Матвиенко встретилась в Пхеньяне с Ким Чен Ыном 10:19, Политика Как стать инвестором, не имея значительного капитала, знаний и времени 09:55, РБК и Сбербанк Кольцо за €4,6 млрд: оправдал ли Большой адронный коллайдер 10 лет работы 09:39, Мнение На юго-востоке Китая произошло землетрясение магнитудой 5,9 09:27, Общество Apple предупредила о росте цен на свои устройства в случае новых пошлин 09:04, Бизнес Отправитель конверта с порошком сыну Трампа согласился признать вину 09:00, Общество СМИ узнали об американской разработке перехватчика российских «Кинжалов» 08:09, Технологии и медиа Экс-координатор санкций предложил стратегию против России 08:00, Экономика Военные США начали готовиться к возможному применению Сирией химоружия 07:29, Политика В результате ДТП в Турции погибли шесть человек и 39 пострадали 07:05, Общество Самой большой тратой мэрии Москвы на День города стал разгон облаков 07:00, Политика Apple и Twitter заблокировали приложения и аккаунты конспиролога из США 06:46, Технологии и медиа СМИ узнали о версии Иванки Трамп об авторе статьи в NYT 06:10, Политика The Guardian рассказала о попытке отравления соратника Березовского 06:05, Общество Миллиардер Джек Ма решил уйти на пенсию с поста главы Alibaba в 54 года 04:56, Бизнес Премьер Украины признал угрозу дефолта в случае отказа от требований МВФ 04:51, Политика The Telegraph рассказала о «ключевой роли» Женевы в «деле Скрипалей» 04:25, Политика СМИ узнали причину ЧП с Boeing в аэропорту Сочи 03:52, Общество Экстрадированный в США россиянин не признал вину в кибератаках 03:42, Общество В США от передозировки наркотиков умер рэпер Mac Miller 03:15, Общество
Крупнейший порт Ирака возобновил работу после массовых беспорядков
Политика, 11:22
0
Крупнейший порт Ирака возобновил работу после массовых беспорядков

Крупнейший иракский морской торговый порт Умм Каср возобновил свою работу, прерванную беспорядками на юге страны. Об этом сообщает Reuters.

Митингующие перестали блокировать въезд в порт и покинули его территорию. Через Умм Каср в зависящий от иностранного продовольствия Ирак осуществляются импортные поставки сахара, зерна и овощей.

В то же время беспорядки продолжаются. Телеканал Al Jazeera сообщает, что аэропорт Басры подвергся ракетному обстрелу: на его территории упали четыре реактивных снаряда.

Беспорядки начались в июле из-за отравления десятков тысяч человек некачественной питьевой водой, поставленной из Ирана. Акции протеста переросли в атаки на офисы государственного телеканала Iraquta TV, поджоги штаб-квартир правящей в Ираке партии «Дава». Кульминацией стало нападение на консульство Ирана в Басре 7 сентября. Иракские силовики открыли огонь по протестующим, убив одного и ранив десяток человек. Беспорядки нарушили функционирование некоторых объектов инфраструктуры. Демонстранты проникли на водоочистные сооружения. СМИ сообщили также о захвате заложников на одном из месторождений, разрабатываемом российской компанией ЛУКОЙЛ в 65 км от Басры.

Юг Ирака был сравнительно спокойным местом: после американского вторжения в 2003 году там не велось боевых действий, элиты проживающих в этой части страны шиитов получили доступ к власти в иракском правительстве. В то же время при Саддаме Хусейне и господстве суннитов регион подвергался репрессиям: так называемые болотные арабы в низовьях Тигра и Евфрата насильственно переселялись из осушаемых для нефтедобычи зон. Результатом стало восстание болотных арабов в конце 1980-х годов, подавленное тогдашним правительством. После этого осушение болот продолжилось.

Теги: беспорядки , Басра , Ирак
Главное
Плавучий кран врезался в опору Крымского моста Общество
Материалы по теме
ЛУКОЙЛ ответил на сообщения о захвате заложников на месторождении в Ираке Общество
СМИ узнали о захвате заложников на месторождении ЛУКОЙЛа в Ираке Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter