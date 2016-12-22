СМИ узнали об испытаниях ракет «Кинжал» на бомбардировщике Ту-22М3

Несколько новых российских гиперзвуковых ракет «Кинжал» испытают на дальнем бомбардировщике Ту-22М3. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе. При этом собеседник агентства не назвал сроки начала испытаний. По словам источника «РИА Новости», на самолете будут установлены до четырех «Кинжалов».

Впервые о создании гиперзвукового авиационно-ракетного комплекса «Кинжал» рассказал президент Владимир Путин 1 марта в послании Федеральному собранию. По его словам, ракета сможет достигать точки сброса «за считанные минуты», а скорость полета снаряда превышает скорость звука до десяти раз.

При этом ракета может маневрировать на всех участках полета, что позволяет ей обходить все существующие и перспективные системы ПВО и ПРО. Дальность полета ракеты составляет до 2 тыс. км, при этом на нее можно разместить ядерный боезаряд.

Видео: Минобороны России

По словам замминистра обороны Юрия Борисова, «Кинжал» был создан на базе самолета МиГ-31, «который поднимается в воздух, разгоняется на большой высоте до определенных скоростей, и ракета начинает дальше уже свое автономное движение». В середине марта российские военные произвели успешный пуск «Кинжала» с истребителя МиГ-31. В Минобороны отмечали, что с начала 2018 года экипажи авиакомплекса «Кинжал» произвели более 250 полетов.