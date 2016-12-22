WikiLeaks отнесла автора анонимной статьи в NYT о Трампе к консерваторам

WikiLeaks провела статистический анализ лексики, использованной в анонимной статье The New York Times, и подсчитала, что с вероятностью 58% автором является человек в возрасте, с вероятностью 92% он консерватор, с вероятностью 66–87% это мужчина.
Неподписанная колонка в NYT была опубликована 5 сентября. В ней повествование ведется от лица сотрудника администрации президента США Дональда Трампа, который рассказывает о скрытой работе сотрудников Белого дома по срыву планов главы государства. Автор указывает, что в Белом доме хотели бы процветания страны и считают некоторые решения Трампа успешными. Корнем проблемы автор заметки считает «аморальность президента». Он не разделяет ценностей Республиканской партии, а его импульсные решения часто оказываются антидемократичными, говорится в материале.
После публикации материала высокопоставленные американские чиновники — вице-президент Майк Пенс, глава Госдепа Майк Помпео и глава Минфина Стивен Мнучин — заявили, что не являются авторами статьи.
Сам Трамп сравнил публикацию с изменой. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс назвала автора статьи трусом и призвала его уйти в отставку.