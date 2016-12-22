Порошенко заявил о борьбе украинской разведки с вмешательством России

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что военная разведка страны борется с попытками вмешательства России, в том числе в выборы. Об этом сообщается на сайте украинского лидера.

«Наша общая задача — сотрудничество с нашими международными партнерами для своевременного реагирования и минимизации влияния России, в том числе и на избирательный процесс, который должен состояться в следующем году», — сказал Порошенко.

Президент рассказал, что военная разведка Украины проходит процесс модернизации, а созданный учебный комплекс соответствует стандартам НАТО. Порошенко добавил, что разведка наладила «отношения доверия» с партнерами, что означает эффективный обмен информацией.

В конце августа Петр Порошенко заявил, что Россия хочет начать «манипулятивную кампанию» для подрыва стабильности. Он отметил, что это видно по созданию в соцсетях тысяч «фейковых аккаунтов с русскими корнями» перед выборами в конгресс США. Ранее Порошенко также поручил Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) заняться противодействием возможному вмешательству России в выборы президента Украины, которые пройдут в 2019 году.

3 сентября Верховная Рада опубликовала проект поправок президента в Конституцию Украины. Они касаются намерения государства вступить в НАТО и Евросоюз. В документе говорится, что изменения обоснованы необходимостью защиты территориальной целостности страны и ее национальные интересы.