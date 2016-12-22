Порошенко перед выборами увидел «щупальца Москвы» в соцсетях

Петр Порошенко заявил, что Россия намерена вмешаться в избирательную кампанию на Украине. По его словам, Кремль умело прикрывает свою подрывную деятельность

Петр Порошенко (Фото: Глеб Гараничев / Reuters)

В ходе совещания с послами Украины в зарубежных странах Порошенко указал, что перед выборами в американский конгресс и за несколько месяцев до начала избирательной кампании в самой республике зафиксировано создание десятков тысяч «фейковых аккаунтов с русскими корнями», сообщает пресс-служба президентской администрации. По его словам, это свидетельствует о стремлении России начать «манипулятивную кампанию» с целью подрыва стабильности.

«Москва не потеряет ни одной возможности, чтобы дискредитировать наши с вами достижения, чтобы посеять уныние среди граждан в завтрашнем дне и усталости от европейского выбора», — объяснил Порошенко. «Щупальца Москвы очень крепко проникли в социальные сети, держат отдельные медиа, в киберпространстве. При этом Кремль умело прикрывает свою подрывную деятельность демократическими ценностями и принципами», — добавил он.

Порошенко заявил о причастности России к вмешательству в референдумы о ратификации соглашения об ассоциации Украины и ЕС в Нидерландах (на нем большинство пришедших на участки голландцев выступили против соглашения) и о выходе Великобритании из Евросоюза. По его словам, для предотвращения вмешательства России в выборы необходимо изучить опыт Франции и Германии и подготовить соответствующую законодательную инициативу.

«Лучшим антидотом против российской ядовитой пропаганды должна стать ориентированность на результат», — подчеркнул Порошенко, выразив благодарность тем политическим силам, «которые не позволили узкопартийным интересам возобладать над интересами государственными».

Президентские выборы на Украине запланированы на 31 марта 2019 года. По результатам социологического опроса, который был проведен в начале августа, первое место в рейтинге потенциальных кандидатов занимает лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, за которую готовы проголосовать около 18% избирателей. За ней идут бывший министр обороны Анатолий Гриценко (10,7%) и лидер партии «Оппозиционный блок» Юрий Бойко (8,9%). Порошенко в этом рейтинге занимает пятое место, уступая в том числе и лидеру «Радикальной партии» Олегу Ляшко.