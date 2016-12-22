Порошенко заявил о подготовке Россией вмешательства в украинские выборы

По словам украинского лидера, в том, что Кремль готовит вмешательство в выборы, которые пройдут в марте 2019 года, не сомневаются ни в Киеве, ни в Брюсселе, ни в Вашингтоне. Он поручил СНБО заняться этим вопросом

Петр Порошенко (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Президент Украины Петр Порошенко поручил Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) заняться противодействием возможному вмешательству России в выборы нового главы государства, которые должны пройти в следующем году. Об этом он написал в своем Facebook.

Украинский лидер отметил, что у Киева, руководства европейских государств и США есть информация, что в Кремле готовят механизмы влияния на исход будущих президентских выборов.

«И в Киеве, и в Брюсселе, и в Вашингтоне, да и в абсолютном большинстве западных столиц нет никаких сомнений о том, что Кремль готовит масштабные вмешательства в избирательные процессы, чтобы сломать опасное для агрессора европейское единство и солидарность с Украиной, внести раскол в трансатлантический альянс и поддержать силы популистов, националистов и евроскептиков», — заверил Порошенко.

Президент подчеркнул, что выборы 2019 года должны определить темпы и качество развития Украины, а также ее взаимодействия с другими странами в среднесрочной перспективе.

Россию уже обвиняли во вмешательстве в выборы в других странах, в частности в США. Москва все обвинения отвергает.

Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта 2019 года. Действующий глава государства пока официально не объявил, будет ли выставлять свою кандидатуру. О намерении баллотироваться на пост президента уже объявили лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, лидер Радикальной партии Олег Ляшко, депутат Верховной рады Александр Шевченко, экс-глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко, бывший представитель в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Роман Бессмертный, лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко, а также член «Движения новых сил» Юрий Деревянко.​