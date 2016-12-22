Трамп заявил о боязни «ловушки лжесвидетельства» в «российском деле»

Президент США Дональд Трамп заявил, что он готов дать показания по делу о сговоре с Москвой во время президентских выборов «при определенных обстоятельствах». Об этом он сообщил журналистом на борту президентского самолета, передает Reuters.

«Я думаю, что если мы собираемся встретиться, это должна быть честная встреча», — сказал он.

Трамп добавил, что не хотел бы попасть в «ловушку лжесвидетельства». Адвокат президента Руди Джулиани рассказал агентству, что спецпрокурор Роберт Мюллер хочет, чтобы Трамп принял участие в устной беседе по поводу расследования «российского дела».

Ранее Reuters и The New York Times со ссылкой на источники сообщали, что Мюллер примет от президента США письменные ответы. По данным СМИ, соответствующее предложение получили адвокаты Трампа. Согласно предложению, ответы в письменном виде необходимо было предоставить 31 августа. При этом спецпрокурор не исключал последующей беседы с президентом.

С мая 2017 года Роберт Мюллер расследует дело о вмешательстве России в президентские выборы в США. Оно включает в себя вопрос о возможном сговоре Дональда Трампа и его штаба с Москвой ради победы. Россия отрицает вмешательство в американские выборы в 2016 году. Глава комитета по разведке сената США Ричард Берр также заявлял об отсутствии доказательсв по этому делу.