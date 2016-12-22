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Трамп назвал возможное место работы автора анонимной колонки в NYT
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Трамп назвал возможное место работы автора анонимной колонки в NYT
Политика, 02:48
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Трамп назвал возможное место работы автора анонимной колонки в NYT

Президент США Дональд Трамп полагает, что автором колонки в New York Times, в которой говорится о сопротивлении в Белом доме против американского лидера, является «кем-то», связанным с национальной безопасность. Об этом сообщила советник американского лидера Келлиэнн Конуэй, передает CNN.

«Президент сказал сегодня (7 сентября, — прим. РБК), что он полагает, что это кто-то из национальной безопасности», — сказал она. Конуэй отметила, что не верит, что анонимным автором мог быть кто-то из Белого дома, но этот человек, «должен выйти вперед» и признаться в том, что он написал этот материал или уйти в отставку, «не из-за лояльности президенту, а именно к президентству».

Белый дом составил список из 12 возможных авторов анонимной колонки в The New York Times, сообщил 6 сентября источник газеты The New York Time s.

Анонимная колонка под заголовком «Я — часть сопротивления в администрации Трампа» появилась в газете 5 сентября. В ней анонимный сотрудник Белого дома сообщил, что в администрации президента хотят, чтобы страна процветала и считают некоторые решения Трампа правильными. По мнению автора, одна из главных проблем — это «аморальность Трампа», он не является сторонником ценностей Республиканской партии и принимает импульсивные решения, которые зачастую противоречат демократический ценностям.

После публикации ряд американских высокопоставленных политиков заявили, что не писали колонку. Об этом заявили вице-президент Майк Пенс, глава Госдепа Майк Помпео, глава Минфина Стивен Мнучин, министр обороны Джим Маттис, генеральный прокурор Джефф Сессионс, советник по национальной безопасности Джон Болтон и другие.

Трамп заподозрил анонимного автора колонки в измене и призвал газету назвать его имя. По мнению президента, написавший этот материал является «слабаком». Он отметил, что необходимость раскрыть личность автора связана с национальной безопасностью страны.

Организация WikiLeaks провела статический анализ лексики, использованной автором колонки. Так, по данным организации, с вероятность 58% ее написал человек в возрасте, с вероятностью 92% он консервативных взглядов, и с вероятностью 66–87% это мужчина. ​

Теги: Дональд Трамп , статья , Белый дом
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