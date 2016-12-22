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Трамп призвал Ким Чен Ына «не торопиться» с денуклеаризацией
Политика, 06:30
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Трамп призвал Ким Чен Ына «не торопиться» с денуклеаризацией

Президент США Дональд Трамп заявил, что доволен решением лидера КНДР Ким Чен Ына провести денуклеаризацию Корейского полуострова до конца первого президентского срока, и призвал его «не торопиться». Об этом Трамп сообщил на встрече со сторонниками в штате Монтана, передает CNN.

Трамп отметил позитивную риторику, исходящей от Северной Кореи. «У нас хорошее предчувствие. Я ему нравлюсь, он мне нравится, кто знает, что произойдет», — сказал президент.

Ранее Ким Чен Ын заявлял, что надеется на улучшение отношений с США и планирует провести денуклеаризацию в течение первого президентского срока Трампа. Северокорейский лидер подчеркнул, что намерен положить конец враждебным отношениям с Вашингтоном до 2021 года.

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В июне состоялась историческая встреча президента США и лидера КНДР в Сингапуре. На саммите Трамп и Ким Чен Ын подписали декларацию о достижении мира на Корейском полуострове. При этом в конце августа Трамп отменил визит госсекретаря США Майка Помпео в КНДР из-за того, что переговоры по денуклеаризации застопорились.

Теги: Дональд Трамп , Ким Чен Ын , ядерное вооружение , КНДР
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