Инвестор подал в суд на Илона Маска из-за биржевых махинаций

Инвестор Эндрю Лефт, основатель и глава аналитической компании Citron Research подал иск в суд в штате Калифорния к главе Tesla Илону Маску, обвинив его в биржевых манипуляциях. Об этом сообщает CNBC.

В иске утверждалось, что Маск манипулировал ценой на акции Tesla, выдавая ложную и вводящую в заблуждение информацию. В начале августа глава Tesla допустил вывод компании с биржи при $420 за акцию. В случае, если бы сделка состоялась, ее стоимость равнялась бы $72 млрд. Однако в конце месяца стало известно, что Маск отказался от этой идеи, посоветовавшись с инвесторами и членами совета директоров Tesla.

«Это, по-видимому, хрестоматийный случай мошенничества», — приводит CNBC слова Майкла Канти, одного из юристов фирмы Labaton Sucharow, представляющей интересы Лефта в суде. «Мы считаем, что Маск пытался манипулировать стоимостью ценных бумаг Tesla с помощью недостоверных и вводящих в заблуждение твитов, чтобы нанести урон продавцам акций, играющих на понижение их стоимости», — подчеркнул Канти. В настоящее время Маск владеет около 22% акций Tesla.