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НОВАТЭК по капитализации впервые обошел «Газпром»
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НОВАТЭК по капитализации впервые обошел «Газпром»
Бизнес, 10:48
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НОВАТЭК по капитализации впервые обошел «Газпром»
В ходе торгов на Московской бирже впервые в истории стоимость газовой компании «НОВАТЭК» превысила капитализацию «Газпрома». Цена акций НОВАТЭКа в предыдущие недели устойчиво росла и превысила отметку 1100 руб.
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Капитализация российской газовой компании «НОВАТЭК» на Московской бирже впервые в истории превысила капитализацию «Газпрома», следует из данных торгов.

По состоянию на 10:30 мск капитализация НОВАТЭКА составляла 3,497 трлн руб., в то время как «Газпром» оценивался в 3,494 трлн руб.

РБК направил запросу в пресс-службу НОВАТЭКа. Представитель «Газпрома» отказался от комментариев.

В ходе дальнейших торгов соотношение изменилось, «Газпром» вновь вышел вперед, однако к 10:55 лидерство снова захватил НОВАТЭК.

Стоимость акций НОВАТЭКа устойчиво росла после двух кварталов падения в 2017 году. В июле 2017 года одна акция компании стоила 600 руб., 22 августа 2018 года цена акций компании превысила отметку 1000 руб. В ходе торгов в четверг, 6 сентября, цены поднялись выше отметки 1150 руб. (рост 2,8% к предыдущему закрытию) и на максимуме за одну акцию НОВАТЭКа на бирже давали 1153,9 руб. По состоянию на 11:00 мск котировки составили 1147,2 руб. за акцию.

Стоимость акций «Газпрома» по состоянию на 11:00 мск составила 147,44 руб., рост — 0,27%. В мае 2016 года цена акций «Газпрома» показала локальный максимум, превысив уровень 170 руб., и с тех пор они торговались гораздо ниже.

Выручка «Газпрома» по итогам первого полугодия 2018 года превысила аналогичный показатель НОВАТЭКа более чем в десять раз — 3,97 трлн руб. против 375,2 млрд руб., а чистая прибыль была в 8,4 раза выше — 630,8 млрд руб. против 75,16 млрд руб.

«НОВАТЭК всегда торговался с относительно высокими мультипликаторами, а с конца мая 2018 года начался очередной тренд роста цены его акций на бирже», — рассказал РБК аналитик «Уралсиба» Алексей Кокин. «Это связано с тем, что ускорился ввод в строй второй и третьей очередей завода по сжижению газа «Ямал СПГ», а также был подписан договор о продаже французской Total 10% во втором СПГ-проекте компании — «Арктик СПГ-2», — добавил он. По мнению аналитика, эти события показали рынку, что и этот проект будет реализовываться. «СПГ, на который делает ставку НОВАТЭК, — более биржевой товар, чем трубопроводный газ, поэтому он меньше зависит от политической конъюнктуры и от рисков из-за ухудшения отношений России и Запада», — пояснил Кокин.

Авторы: Владислав Гордеев, Тимофей Дзядко.
Теги: НОВАТЭК , Биржа , капитализация
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