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Захарова описала борьбу с боевиками в Сирии словами «будем убивать»
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Захарова описала борьбу с боевиками в Сирии словами «будем убивать»
Политика, 16:06
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Захарова описала борьбу с боевиками в Сирии словами «будем убивать»

На международном медиасеминаре ООН представитель МИДа Мария Захарова подтвердила, что Россия продолжит борьбу с террористами в Сирии. По ее словам, для России это вопрос собственной безопасности, передает «Интерфакс».

«Террористов убивали, убиваем и будем убивать... И неважно, речь идет об Алеппо, Идлибе или других точках Сирии. В Сирию должен вернуться мир», — сказала Захарова.

Представитель МИДа подчеркнула, что речь идет не только об обеспечении региональной безопасности. Уничтожение террористических структур в Сирии помогает обеспечить безопасность самой России. «Это не вопрос нашей позиции, потому что нам так хочется, чтобы регион жил в мире и спокойствии, — в конце концов, речь идет о суверенных странах. Это вопрос нашей безопасности», — заявила она.

Российские ВКС 4 сентября нанесли удары по позициям боевиков в сирийской провинции Идлиб. Согласно заявлению Минобороны, самолетам удалось уничтожить склады и арсеналы террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России). В то же время Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека и турецкое агентство Anadolu сообщили, что удар был нанесен по отрядам сирийской оппозиции.

Комментируя действия российских ВКС, МИД Турции назвал их ошибкой, чреватой эскалацией напряженности в Идлибе. «Цель атак заключается в том, чтобы захватить Идлиб. Это несет серьезный риск, это будет катастрофой во всех отношениях», — заявил глава ведомства Мевлют Чавушоглу.

Теги: Мария Захарова , Терроризм
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