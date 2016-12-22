Британский министр назвал Путина ответственным за отравление Скрипалей

Министр по вопросам безопасности Великобритании Бен Уоллес возложил на президента России Владимира Путина ответственность за отравление Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в начале марта. Об этом он заявил в эфире программы Today на Би-би-си.

Как заявил Уоллес, Путин и российское правительство «контролируют, финансируют и ставят задачи» подразделению военной разведки ГРУ, сотрудники которого, по мнению британских следователей, использовали нервно-паралитическое вещество «Новичок» при покушении на Скрипалей.

«Он [Путин] специально окружил себя разведчиками или силовиками, как их называют в России. Несомненно, он несет ответственность, так как он — лидер этого государства», — cказал британский министр.

Уоллес добавил, что Британия ответит на действия России.

Москва неоднократно отрицала причастность к отравлению Скрипалей в Солсбери. «Россия никоим образом не причастна. Для нас являются недопустимыми какие-либо обвинения в адрес российского руководства», — утверждал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

5 сентября прокуратура Англии и Уэльса назвала имена подозреваемых в покушении на Сергея и Юлию Скрипаль. Премьер-министр Британии Тереза Мэй позднее уточнила, что они являются «сотрудниками ГРУ». Согласно версии британских властей, «офицеры ГРУ» Александр Петров и Руслан Боширов прибыли в страну 2 марта рейсом из Москвы и вылетели обратно 4 марта.