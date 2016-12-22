«Обвинения ни на что не влияют»: западные СМИ об «отравителях» Скрипалей

В среду британская полиция назвала имена подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль. Лондон считает их российскими гражданами. Что пишут о происходящем иностранные СМИ — в обзоре РБК

Фото: Hannah McKay / Reuters

The Times, Великобритания

Статья колумниста газеты, историка Бена Макинтайра

«Случай Литвиненко (Александр Литвиненко — бывший сотрудник КГБ, умер в Лондоне в 2006 году от отравления изотопом полония-210. Лондон обвинил в его убийстве предпринимателя, ныне депутата ГД Андрея Лугового. — РБК) отличался, причем в важных моментах: тот был открытым критиком режима Путина, расследовал и разоблачал коррупцию. А Скрипаль жил тихо и, более того, оказался в Британии в результате обмена.

После отравления в Солсбери Россия выдала более 30 «объяснений»: классическую демонстрацию сталинской техники дезинформации, известную как маскировка, которая призвана посеять путаницу и неопределенность. Британия, несмотря на это, придерживалась одной истории: Россия стоит за атакой. <...>

Но за утверждением о виновности России скрывается множество вопросов: кто был отравителем, дал ли на это разрешение Кремль и почему сейчас? <...>

Неудавшаяся атака нанесла огромный ущерб российской разведке, приведя к высылке 153 дипломатов, подозреваемых в шпионаже: самое масштабное изгнание российских офицеров разведки в истории. России потребуются годы, чтобы восстановить свою способность к сбору разведданных.

Явная неряшливость атаки кажется противоречащей версии о покушении, организованном на государственном уровне. Некоторые аналитики считают более вероятным, что Скрипаль стал целью бывших или нынешних офицеров ГРУ, действующих в атмосфере, где подобные действия если не активно направляются путинским режимом, то признаются допустимыми».

The Washington Post, США

«Президент Владимир Путин периодически заявляет о намерениях сделать Россию великой вновь и жаждет уважения, которое, сетует он, было потеряно после развала Советского Союза. Но подобные смертоносные отряды, действующие на иностранной земле, — оскорбление для государств, которые соблюдают законы и международные нормы. Мистера Путина, ветерана КГБ, нужно судить по делам, но не по словам. Это было профинансированное государством убийство, самоуверенная работа, дань тактике, принятой на его старой службе в КГБ, которое когда-то способствовало убийству болгарского диссидента на лондонской улице при помощи рициновой пилюли в наконечнике зонта (болгарский писатель и диссидент Георгий Марков был убит в Лондоне в 1978 году, убийца так и не был найден. — РБК). <...>

После смерти Литвиненко Великобритания не сделала достаточно, чтобы убедиться, что подобное больше не произойдет. Сейчас это случилось, и ответственность должна соответствовать этому наглому бандитизму».

The Guardian, Великобритания

«Утверждение Терезы Мэй о том, что, по мнению Великобритании, за отравлениями «Новичком» в Солсбери стоит российская военная разведка, привлекает нежелательное внимание к одной из самых секретных спецслужб России. <...>

Секретная служба, где работал отравленный в Солсбери «Новичком» Сергей Скрипаль, выполняет задачи военной разведки и проводит тайные операции за рубежом.

В течение десятилетий военная разведка СССР поддерживала существование параллельной сети агентов и глубоко законспирированных нелегалов, действующих за рубежом под управлением КГБ. <...> Когда Советский Союз распался, шпионские операции КГБ за границей были переданы другой структуре — СВР, а военная разведка, или ГРУ, получила отдельный статус. <...>

ГРУ (переименована в Главное управление Генерального штаба в 2010 году. — РБК) было признано виновным в хакерском взломе информации в преддверии выборов США в 2016 году. В недавнем обвинении, обнародованном командой специального прокурора Роберта Мюллера, фигурируют имена 12 человек, без сомнения, офицеров ГРУ, которые занимались предполагаемым взломом и распространением информации из электронной почты Демократической партии США. Как и операция в США, отравления «Новичком» соответствуют уже известной модели операций ГРУ: изобретательных и дерзких, но не оставшихся незамеченными странами, на которые они направлены».

The Wall Street Journal, США

«<...> выдвинутые обвинения ни на что не влияют, так как Россия отказывает в экстрадиции своих граждан, и Британия даже не просила ее об этом. Самые эффективные ответные меры — это те, которые Британия со своими союзниками уже принимает: серьезные финансовые санкции против коррумпированного режима Путина.

Новые детали показывают обществу, почему так важны эти санкции. Кремль не просто проявил преступную безжалостность по отношению к экс-шпиону. Он также показал полное равнодушие к безопасности ни в чем не повинных людей, которые могли пострадать от «Новичка» — и пострадали (полицейский и двое жителей Эймсбери). Все те, кто ехал в одном поезде с российскими киллерами, и все те, кто могут оказаться рядом с путинскими приспешниками в будущем, должны быть заинтересованы в сохранении этих санкций».