Трамп опроверг информацию о скорой отставке главы Пентагона

Американский президент Дональд Трамп опроверг информацию об увольнении министра обороны США Джеймса Мэттиса. Об этом Трамп заявил во время общения с журналистами в Белом доме, передает Reuters.

«Да, он останется там [на своем посту]. Мы предельно счастливы с ним. Мы достигли множества побед», — сказал президент, отвечая на вопрос о том, останется ли Мэттис на занимаемой им должности.

Ранее издание The Washington Post, ссылаясь на ряд чиновников в администрации президента и конгрессе США, сообщило, что в ближайшие несколько месяцев глава Пентагона Джеймс Мэттис будет отправлен в отставку. По информации газеты, Белый дом активно подыскивает кандидатуру на его место.

Более того, WP пишет о существовании списка вероятных преемников Мэттиса. В списке фигурирует имя генерала в отставке, бывшего заместителя начальника Генерального штаба армии США Джека Кина. Также, как сообщает газета, в списке упоминаются сенаторы-республиканцы Том Коттон и Линдси Грэм, экс-сотрудник американского Минфина Дэвид Маккормик и бывший сенатор от штата Миссури Джим Талент.

4 сентября на сайте The Washington Post были опубликованы отрывки из книги члена редколлегии издания Боба Вудворда, которая еще не вышла из печати. В анонсе к книге говорится, что она раскрывает «беспрецедентные детали мучительной жизни в Белом доме при президенте Дональде Трампе».

В опубликованных газетой выдержках из книги, в частности, утверждается, что Дональд Трамп потребовал у Джеймса Мэттиса убить президента Сирии Башара Асада, а глава Пентагона называл Трампа пятиклассником из-за его позиции вокруг ядерной проблемы КНДР.

Позднее Трамп назвал «подделкой» цитаты в книге, а Мэттис назвал опубликованную в книге информацию «выдумкой» и «продуктом чьего-то богатого воображения».