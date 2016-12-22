WP опубликовала запись разговора Трампа с автором книги о нем

Между президентом США Дональдом Трампом и автором книги «Страх. Трамп в Белом доме», журналистом Бобом Вудвордом 14 августа состоялся телефонный разговор, во время которого они обсудили книгу. Запись 11-минутного разговора опубликовал The Washington Post.

Отмечается, что к моменту беседы Трампа и Вудворда книга была уже завершена, но не выпущена в печать. Автор книги сообщил, что более двух месяцев назад он просил у сотрудников Белого дома об интервью с президентом, однако Трамп утверждал, что о просьбе ему не доложили.

«Это очень плохо, что никто не сказал мне об этом. Я бы очень хотел поговорить с вами. Вы знаете, я открыт для вас. Я считаю, что вы всегда были честны. Посмотрим, что из этого получится», — сказал Трамп, напомнив об их встрече, состоявшейся несколько лет назад в Trump Tower.

Трамп предположил, что книга будет иметь «скорее негативный оттенок» и не будет полностью точна, однако заверил автора, что не винит его.​

После выхода книги Трамп обрушился с критикой на «Страх. Трамп в Белом доме», назвав ее «полной лжи и фальшивых фактов». Ее также раскритиковали министр обороны Джеймс Мэттис и глава аппарата Белого дома Джон Келли. По словам Трампа, все их цитаты в книге сфабрикованы, и автор просто сыграл на доверии общественности. Президент уточнил, что пресса будто «сошла с ума» с момента начала его президентского срока.

Также книгу раскритиковала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, отметив, что многие истории были придуманы недовольными экс-сотрудниками, чтобы дискредитировать президента, поскольку они понимают, что политика Трампа работает, и «с таким успехом его никто не сможет победить» на президентских выборах в 2020 году.

4 сентября The Washington Post опубликовала некоторые отрывки из книги Вудворда, которая еще не вышла из печати. В анонсе говорится, что она раскрывает «беспрецедентные детали мучительной жизни в Белом доме при президенте Дональде Трампе», которые автор узнал из бесчисленного количества интервью с представителями власти. К примеру, в ней приводятся данные, что Трамп потребовал от Мэттиса убить президента Сирии Башара Асада.