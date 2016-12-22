Дело обвиняемых в убийстве Вороненкова рассмотрят присяжные

Шевченковский районный суд Киева вынес решение, согласно которому дело Ярослава Тарасенко и Александра Лося, обвиняемых в соучастии в убийстве бывшего депутата Государственной думы Дениса Вороненкова, будет рассматривать в открытом режиме суд присяжных. Заседание пройдет 10 августа. Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на пресс-секретаря киевской прокуратуры Надежду Максимец.

«Шевченковский райсуд назначил на 10 августа рассмотрение дела в отношении убийства Вороненкова с участием суда присяжных», — приводит издание слова пресс-секретаря. Помимо этого, Максимец сообщила, что суд продлил арест обвиняемых до 5 октября.

Экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова застрелили 23 марта 2017 года в центре Киева, когда он выходил из отеля. Охранник бывшего парламентария ранил нападавшего, после чего злоумышленник скончался в больнице.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил в начале сентября 2017 года, что, по данным следствия, заказчик убийства находится на территории России. Через месяц в убийстве Вороненкова генеральная прокуратура Украины обвинила российского бизнесмена Владимира Тюрина и направила запрос на экстрадицию. По версии следствия, он являлся гражданским мужем Марии Максаковой, которая впоследствии вышла замуж за Вороненкова. Тюрин заявил о своей невиновности.