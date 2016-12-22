В Минэнерго допустили консультации по газу с Еврокомиссией и Украиной

В Минэнерго прорабатывают проведение двух консультаций по транзиту газа через Украину с Еврокомиссией и Киевом. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что предложение провести две консультации в министерство направил руководитель отдела по внутренним энергетическим рынкам гендиректората по энергетике Еврокомиссии Клаус-Дитер Борхардт. Первая встреча запланирована на 12-13 сентября, вторая — на 26 сентября.
В 2019 году истекает контракт между Москвой и Киевой о транзите газа в Европу через Украину. В апреле в «Газпроме» допускали возможность сохранения транзита, однако заявили, что газовый контракт с украинскими властями не будет продлен «ни при каких обстоятельствах». В июле президент России Владимир Путин заявлял, что в Кремле готовы сохранить транзит газа через Украину после 2019 года при условии урегулирования судебных тяжб в Стокгольском арбитраже.
В конце февраля суд обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу Украины» $4,63 млрд за недопоставку газа по транзитному договору, но с учетом задолженности российская компания должна выплатить $2,56. В июне «Газпром» добился приостановки решения Стокгольмского арбитража по ситуации с «Нафтогазом» в Апелляционном суде округа Свеа в Швеции, в украинской компании обжаловали это решение. В сентябре в «Нафтогазе» сообщили об увеличении долга «Газпрома» на $100 млн.